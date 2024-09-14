Разведка Британии проанализировала уничтоженные на Курщине российские мосты

Разведка Великобритании показала, как Вооруженные силы Украины продолжают уничтожать мосты через реку Сейм в Курской области РФ.

Источник: британский Минобороны, сообщает "Европейская правда"

Детали: Как отметили в ведомстве, таким образом украинские силы пытаются нарушить логистику оккупационных войск РФ.

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"Украина и дальше препятствует российской логистике в Курской области серией ударов, которые разрушили автомобильные и понтонные мосты через реку Сейм", – говорится в сообщении.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 14 September 2024.



Ukraine continue to hamper Russian logistics in the Kursk region in a series of strikes which destroyed road and pontoon bridges over the Seym river.#StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/C8VgcAHmXQ — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) September 14, 2024

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Ранее министр обороны Эстонии Ханно Певкур выразил мнение, что благодаря операции в Курской области Украина может получить лучшие позиции для переговоров с Россией.

В свою очередь генсек НАТО Йенс Столтенберг считает, что Украина достигла "многого" во время операции в Курской области РФ.

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