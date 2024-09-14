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Украинский экспорт: окно открывается?

Разведка Британии проанализировала уничтоженные на Курщине российские мосты

Ирина Кутелева, Роман ПетренкоСуббота, 14 сентября 2024, 15:39
Разведка Британии проанализировала уничтоженные на Курщине российские мосты
скриншот

Разведка Великобритании показала, как Вооруженные силы Украины продолжают уничтожать мосты через реку Сейм в Курской области РФ.

Источник: британский Минобороны, сообщает "Европейская правда"

Детали: Как отметили в ведомстве, таким образом украинские силы пытаются нарушить логистику оккупационных войск РФ.

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"Украина и дальше препятствует российской логистике в Курской области серией ударов, которые разрушили автомобильные и понтонные мосты через реку Сейм", – говорится в сообщении.

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Ранее министр обороны Эстонии Ханно Певкур выразил мнение, что благодаря операции в Курской области Украина может получить лучшие позиции для переговоров с Россией.

В свою очередь генсек НАТО Йенс Столтенберг считает, что Украина достигла "многого" во время операции в Курской области РФ.

Читайте также статью "ЕвроПравды" об изменениях нарративов в ЕС из-за событий на Курщине.

Курская область война
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