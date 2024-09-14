У неділю половину України заллє дощами

У неділю 15 вересня у західних, південно-західних та Житомирській областях очікуються дощі та грози, при цьому у Вінницькій, Хмельницькій, Тернопільській, Львівській, вдень і в Одеській областях – значні дощі.

Джерело: Український гідрометеорологічний центр, ДСНС

прогноз погоди на 15 вересня, meteo.gov.ua

Деталі: У західних, південно-західних та Житомирській областях помірні дощі, грози; у Вінницькій, Хмельницькій, Тернопільській, Львівській, вдень і у Одеській областях значні дощі; на решті території без опадів.

Реклама:

Вітер південно-східний, 7-12 м/с, на Лівобережжі пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 14-19°, в західних областях 9-14°; вдень 23-28°, у західних, Житомирській, Вінницькій та Одеській областях 18-23°; в Карпатах вночі 5-10°, вдень 11-16°.

На Київщині хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с.

РЕКЛАМА:

Температура вночі 14-19°, вдень 23-28°; у Києві вночі 17-19°, вдень 26-28°.

Разом з тим, Держслужба з надзвичайних ситуацій опублікувала попередження про небезпечні метеорологічні явища.

Дослівно ДСНС: "15 вересня у західних, Вінницькій, Одеській та Житомирській областях грози; у Вінницькій, Хмельницькій, Тернопільській, Львівській, вдень і у Одеській областях значні дощі; на Лівобережжі пориви вітру 15-20 м/с (I рівень небезпечності, жовтий)".

Що передувало: Низка європейських країн стикаються у суботу зі значними повенями.

Підтоплення почалися на території Молдови, у тому числі у столиці Кишиневі, а також у Румунії.

Також повені почалися у Центральній Європі, зокрема у Чехії та Польщі.