В воскресенье половину Украины зальет дождями

В воскресенье 15 сентября в западных, юго-западных и Житомирской областях ожидаются дожди и грозы, при этом в Винницкой, Хмельницкой, Тернопольской, Львовской, днем и в Одесской областях – значительные дожди.

Источник: Украинский гидрометеорологический центр, ГСЧС

прогноз погоды на 15 сентября, meteo.gov.ua

Детали: В западных, юго-западных и Житомирской областях умеренные дожди, грозы; в Винницкой, Хмельницкой, Тернопольской, Львовской, днем и в Одесской областях значительные дожди; на остальной территории без осадков.

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Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, на Левобережье порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 14-19°, в западных областях 9-14°; днем 23-28°, в западных, Житомирской, Винницкой и Одесской областях 18-23°; в Карпатах ночью 5-10°, днем 11-16°.

На Киевщине облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с.

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Температура ночью 14-19°, днем 23-28°; в Киеве ночью 17-19°, днем 26-28°.

Вместе с тем, Госслужба по чрезвычайным ситуациям опубликовала предупреждение об опасных метеорологических явлениях.

Дословно ГСЧС: "15 сентября в западных, Винницкой, Одесской и Житомирской областях грозы; в Винницкой, Хмельницкой, Тернопольской, Львовской, днем и в Одесской областях значительные дожди; на Левобережье порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый)".

Что предшествовало: Ряд европейских стран сталкиваются в субботу со значительными наводнениями.

Подтопления начались на территории Молдовы, в том числе в столице Кишиневе, а также в Румынии.

Также наводнения начались в Центральной Европе, в частности в Чехии и Польше.