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Генерал США: Нема підстав очікувати від РФ використання навіть тактичної ядерної зброї

Юрій Панченко, Катерина ТищенкоСубота, 14 вересня 2024, 22:32
Генерал США: Нема підстав очікувати від РФ використання навіть тактичної ядерної зброї
Девід Петреус, фото Getty Images

Американський генерал Девід Петреус заявив, що раніше західні країни припускали можливість використання Росією ядерної зброї, переоцінивши підтримку Кремля з боку Китаю, однак зараз не бачать імовірності використання РФ навіть тактичної ядерної зброї. 

Джерело: колишній голова Центрального Командування Збройних сил США та екскомандувач Об'єднаними Збройними силами Коаліції в Афганістані генерал Девід Петреус під час щорічної зустрічі Ялтинської європейської стратегії (YES), повідомляє кореспондент "Європейської правди"

Пряма мова: "На початку війни у нас було обґрунтоване побоювання можливості використання Росією ядерної зброї. Це привело до попередження, що у випадку використання навіть тактичної ядерної зброї буде знищено Чорноморський флот.

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Проте згодом ми побачили межу підтримки Росії з боку Китаю. Зрештою, згодом Сі (китайський лідер Сі Цзіньпін) публічно закликав РФ утриматися від цього кроку. А потім таку заяву зробив і (прем’єр-міністр Індії Нарендра) Моді". 

Деталі: На підставі цього Петреус стверджує, що наразі "нема підстав говорити про ймовірність використання Росією навіть тактичної ядерної зброї, не кажучи вже про стратегічну".

Що передувало: Директор Центрального розвідувального управління Вільям Бернс вважає, що західні лідери не повинні бути залякані погрозами Кремля про ядерну ескалацію.

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Він також згадав, що тоді президент США Джо Байден у листопаді 2022-го відправив його до Туреччини передати попередження главі Служби зовнішньої розвідки Росії Сергєю Наришкіну про "наслідки такої ескалації".

Про зустріч Бернса і Наришкіна стало відомо постфактум, причому, за даними ЗМІ, йшлось про готовність США застосувати неядерну зброю проти російських цілей, але з потенційно "значними наслідками".

СШАядерна зброяРосія
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