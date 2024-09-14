Генерал США: Нема підстав очікувати від РФ використання навіть тактичної ядерної зброї

Американський генерал Девід Петреус заявив, що раніше західні країни припускали можливість використання Росією ядерної зброї, переоцінивши підтримку Кремля з боку Китаю, однак зараз не бачать імовірності використання РФ навіть тактичної ядерної зброї.

Джерело: колишній голова Центрального Командування Збройних сил США та екскомандувач Об'єднаними Збройними силами Коаліції в Афганістані генерал Девід Петреус під час щорічної зустрічі Ялтинської європейської стратегії (YES), повідомляє кореспондент "Європейської правди"

Пряма мова: "На початку війни у нас було обґрунтоване побоювання можливості використання Росією ядерної зброї. Це привело до попередження, що у випадку використання навіть тактичної ядерної зброї буде знищено Чорноморський флот.

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Проте згодом ми побачили межу підтримки Росії з боку Китаю. Зрештою, згодом Сі (китайський лідер Сі Цзіньпін) публічно закликав РФ утриматися від цього кроку. А потім таку заяву зробив і (прем’єр-міністр Індії Нарендра) Моді".

Деталі: На підставі цього Петреус стверджує, що наразі "нема підстав говорити про ймовірність використання Росією навіть тактичної ядерної зброї, не кажучи вже про стратегічну".

Що передувало: Директор Центрального розвідувального управління Вільям Бернс вважає, що західні лідери не повинні бути залякані погрозами Кремля про ядерну ескалацію.

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Він також згадав, що тоді президент США Джо Байден у листопаді 2022-го відправив його до Туреччини передати попередження главі Служби зовнішньої розвідки Росії Сергєю Наришкіну про "наслідки такої ескалації".

Про зустріч Бернса і Наришкіна стало відомо постфактум, причому, за даними ЗМІ, йшлось про готовність США застосувати неядерну зброю проти російських цілей, але з потенційно "значними наслідками".