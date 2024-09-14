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Генерал США: Нет оснований ожидать от РФ использования даже тактического ядерного оружия

Юрий Панченко, Катерина ТищенкоСуббота, 14 сентября 2024, 22:32
Генерал США: Нет оснований ожидать от РФ использования даже тактического ядерного оружия
Дэвид Петреус, фото Getty Images

Американский генерал Дэвид Петреус заявил, что ранее западные страны допускали возможность использования Россией ядерного оружия, переоценив поддержку Кремля со стороны Китая, однако сейчас не видят вероятности использования РФ даже тактического ядерного оружия.

Источник: бывший глава Центрального Командования Вооруженных сил США и экс-командующий Объединенными Вооруженными силами Коалиции в Афганистане генерал Дэвид Петреус во время ежегодной встречи Ялтинской европейской стратегии (YES), сообщает корреспондент "Европейской правды"

Прямая речь"В начале войны у нас было обоснованное опасение возможности использования Россией ядерного оружия. Это привело к предупреждению, что в случае использования даже тактического ядерного оружия будет уничтожен Черноморский флот.

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Однако впоследствии мы увидели предел поддержки России со стороны Китая. В конце концов, впоследствии Си (китайский лидер Си Цзиньпин) публично призвал РФ воздержаться от этого шага. А потом такое заявление сделал и (премьер-министр Индии Нарендра) Моди".

Детали: На основании этого он утверждает, что сейчас "нет оснований говорить о вероятности использования Россией даже тактического ядерного оружия. Не говоря уже о стратегическом".

Что предшествовало: Директор Центрального разведывательного управления Уильям Бернс считает, что западные лидеры не должны быть запуганы угрозами Кремля о ядерной эскалации.

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Он также вспомнил, что тогда президент США Джо Байден в ноябре 2022-го отправил его в Турцию передать предупреждение главе Службы внешней разведки России Сергею Нарышкину о "последствиях такой эскалации".

О встрече Бернса и Нарышкина стало известно постфактум, причем, по данным СМИ, речь шла о готовности США применить неядерное оружие против российских целей, но с потенциально "значительными последствиями".

СШАядерное оружиеРосcия
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