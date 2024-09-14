Буданов: Росіяни хочуть завершити війну своєю перемогою до початку 2026 року

Керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов заявив, що Росія хотіла б завершити війну проти України до кінця 2025 – початку 2026 року своєю перемогою, тому що з літа 2025 року в неї почнуться серйозні проблеми в економіці й виникне необхідність мобілізації.

Джерело: Буданов на 20-й щорічній зустрічі YES у Києві 13-14 вересня, повідомляє "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "2025-й рік для них, рубіж 25-го – початок 26-го – він для них ключовий. Вони і хочуть все це закінчити, тому що, за їхніми власними підрахунками, Російської Федерації, якщо вони не виходять із цієї війни умовними переможцями, вони на далеке, скажімо так, майбутнє, яке можна прорахувати, – це горизонт від 30-ти років, – випадають узагалі з можливості бачити в Росії наддержаву, до чого вони прагнуть".

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Деталі: За словами Буданова, Росія прогнозує, що "всі проблеми у них почнуться влітку 25-го року", оскільки об'єднаються як фінансово-економічний фактор, так і соціально-політичний.

"Вони прогнозують, що приблизно в період літа 25-го року негативний вплив на економіку почне бути дуже відчутним для їхньої країни", – додав Буданов.

Також, за його словами, у Росії дедалі гостріше звучить питання недобору в армію. "У цей період (влітку 2025 року – ред.) вони зіштовхнуться з дилемою – або оголошувати мобілізацію, або якимось чином треба трошки зменшувати інтенсивність бойових дій, що для них може бути, врешті-решт, критичним", – зазначив він.

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Очільник ГУР додав, що на соціально-психологічний стан населення також вплинули зусилля України з перенесення бойових дій на територію Росії, вглиб неї.

Глава військової розвідки України, посилаючись на російські документи, зазначив, що в разі відсутності російської перемоги до кінця 2025 року у світі залишаються лише дві наддержави – США і Китай, а місця РФ там не буде.

"Вони це ясно усвідомлюють. Для них це ключовий період. Тому вони будуть робити все можливе, щоб у їхньому розумінні перемогти. Інакше вони вилітають з абсолютно всіх світових процесів. Усе, на що вони можуть розраховувати – це регіональне лідерство, а це їх не влаштовує", – підсумував Буданов.