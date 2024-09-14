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Буданов: Россияне хотят завершить войну своей победой до начала 2026 года

Катерина ТищенкоСуббота, 14 сентября 2024, 23:17
Буданов: Россияне хотят завершить войну своей победой до начала 2026 года
Кирилл Буданов, фото Getty Images

Руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов заявил, что Россия хотела бы завершить войну против Украины до конца 2025 – начала 2026 года своей победой, потому что с лета 2025 года у нее начнутся серьезные проблемы в экономике и возникнет необходимость мобилизации.

Источник: Буданов на 20-й ежегодной встрече YES в Киеве 13-14 сентября, сообщает "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "2025-й год для них, рубеж 25-го – начало 26-го – он для них ключевой. Они и хотят все это закончить, потому что, по их собственным подсчетам, Российской Федерации, если они не выходят из этой войны условными победителями, они на далекое, скажем так, будущее, которое можно просчитать, – это горизонт от 30-ти лет, – выпадают вообще из возможности видеть в России сверхдержаву, к чему они стремятся".

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Детали: По словам Буданова, Россия прогнозирует, что "все проблемы у них начнутся летом 25-го года", поскольку объединятся как финансово-экономический фактор, так и социально-политический.

"Они прогнозируют, что примерно в период лета 25-го года негативное влияние на экономику начнет быть очень ощутимым для их страны", - добавил Буданов.

Также, по его словам, в России все острее звучит вопрос недобора в армию. "В этот период (летом 2025 года – ред.) они столкнутся с дилеммой – или объявлять мобилизацию, или каким-то образом надо немножко уменьшать интенсивность боевых действий, что для них может быть, в конце концов, критическим", – отметил он.

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Глава ГУР добавил, что на социально-психологическое состояние населения также повлияли усилия Украины по переносу боевых действий на территорию России, вглубь нее.

Глава военной разведки Украины, ссылаясь на российские документы, отметил, что в случае отсутствия российской победы к концу 2025 года в мире остаются только две сверхдержавы – США и Китай, а места РФ там не будет.

"Они это ясно осознают. Для них это ключевой период. Поэтому они будут делать все возможное, чтобы в их понимании победить. Иначе они вылетают из абсолютно всех мировых процессов. Все, на что они могут рассчитывать – это региональное лидерство, а это их не устраивает", – подытожил Буданов.

БудановРосcиявойна
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