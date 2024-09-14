Буданов: Россияне хотят завершить войну своей победой до начала 2026 года

Руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов заявил, что Россия хотела бы завершить войну против Украины до конца 2025 – начала 2026 года своей победой, потому что с лета 2025 года у нее начнутся серьезные проблемы в экономике и возникнет необходимость мобилизации.

Источник: Буданов на 20-й ежегодной встрече YES в Киеве 13-14 сентября, сообщает "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "2025-й год для них, рубеж 25-го – начало 26-го – он для них ключевой. Они и хотят все это закончить, потому что, по их собственным подсчетам, Российской Федерации, если они не выходят из этой войны условными победителями, они на далекое, скажем так, будущее, которое можно просчитать, – это горизонт от 30-ти лет, – выпадают вообще из возможности видеть в России сверхдержаву, к чему они стремятся".

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Детали: По словам Буданова, Россия прогнозирует, что "все проблемы у них начнутся летом 25-го года", поскольку объединятся как финансово-экономический фактор, так и социально-политический.

"Они прогнозируют, что примерно в период лета 25-го года негативное влияние на экономику начнет быть очень ощутимым для их страны", - добавил Буданов.

Также, по его словам, в России все острее звучит вопрос недобора в армию. "В этот период (летом 2025 года – ред.) они столкнутся с дилеммой – или объявлять мобилизацию, или каким-то образом надо немножко уменьшать интенсивность боевых действий, что для них может быть, в конце концов, критическим", – отметил он.

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Глава ГУР добавил, что на социально-психологическое состояние населения также повлияли усилия Украины по переносу боевых действий на территорию России, вглубь нее.

Глава военной разведки Украины, ссылаясь на российские документы, отметил, что в случае отсутствия российской победы к концу 2025 года в мире остаются только две сверхдержавы – США и Китай, а места РФ там не будет.

"Они это ясно осознают. Для них это ключевой период. Поэтому они будут делать все возможное, чтобы в их понимании победить. Иначе они вылетают из абсолютно всех мировых процессов. Все, на что они могут рассчитывать – это региональное лидерство, а это их не устраивает", – подытожил Буданов.