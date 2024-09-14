Буданов: Постачання КНДР боєприпасів Росії – це критично для нас

Керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов заявив, що постачання Північною Кореєю боєприпасів Росії є критичним для України.

Джерело: Буданов на 20-й щорічній зустрічі YES у Києві 13-14 вересня, повідомляє "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "Як керівник розвідки я можу прямо сказати: те, що вони постачають там балістичні ракети, – це неприємно для нас, але це не ті обсяги, а ось що стосується боєприпасу – це критично для нас.

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На жаль, можу сказати, що з цим поки що ми не можемо нічого вдіяти. Це така прикра правда".

Деталі: На прохання проранжувати країни, які надають найбільшу військову підтримку Росії, глава військової розвідки заявив, що на першому місці буде Північна Корея, "потім довго нікого немає, а потім всі інші", оскільки обсяги поставок непорівнянні.

Буданов також зазначив, що росіяни значно просунулися у виробництві ракет "Іскандер", яке стало "масованим".

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Він додав, що величезною проблемою є також керовані авіабомби.

"Виробництво їх збільшено, не буду нікого лякати, у кілька разів, скажімо так", – уточнив глава ГУР.