Буданов: Постачання КНДР боєприпасів Росії – це критично для нас
Керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов заявив, що постачання Північною Кореєю боєприпасів Росії є критичним для України.
Джерело: Буданов на 20-й щорічній зустрічі YES у Києві 13-14 вересня, повідомляє "Інтерфакс-Україна"
Пряма мова: "Як керівник розвідки я можу прямо сказати: те, що вони постачають там балістичні ракети, – це неприємно для нас, але це не ті обсяги, а ось що стосується боєприпасу – це критично для нас.
На жаль, можу сказати, що з цим поки що ми не можемо нічого вдіяти. Це така прикра правда".
Деталі: На прохання проранжувати країни, які надають найбільшу військову підтримку Росії, глава військової розвідки заявив, що на першому місці буде Північна Корея, "потім довго нікого немає, а потім всі інші", оскільки обсяги поставок непорівнянні.
Буданов також зазначив, що росіяни значно просунулися у виробництві ракет "Іскандер", яке стало "масованим".
Він додав, що величезною проблемою є також керовані авіабомби.
"Виробництво їх збільшено, не буду нікого лякати, у кілька разів, скажімо так", – уточнив глава ГУР.