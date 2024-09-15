У G7 засудили постачання іранських балістичних ракет до Росії
Очільники міністерств закордонних справ країн G7 "найрішучішим чином" засудили постачання Іраном балістичних ракет до РФ.
Джерело: заява за підсумками зустрічі міністрів у Римі, опублікована на сайті МЗС Італії
Дослівно: "Іран повинен негайно припинити будь-яку підтримку незаконної й невиправданої війни Росії проти України та зупинити такі передачі балістичних ракет, безпілотних літальних апаратів і пов'язаних з ними технологій, які становлять пряму загрозу українському народу, а також європейській і міжнародній безпеці в ширшому сенсі.
Росія використовує іранську зброю для вбивства українських цивільних осіб та ударів по критично важливих об'єктах інфраструктури. Агресія Росії є грубим порушенням міжнародного права, включаючи Статут ООН".
Деталі: Заяву підписали глави МЗС Великої Британії, Канади, Франції, Німеччини, Італії, США, Японії. До неї також долучився Високий представник ЄС Жозеп Боррель.
Представники G7 заявили, що вони залишаються непохитними у своєму прагненні притягнути Іран до відповідальності за його "неприйнятну підтримку незаконної війни Росії в Україні, яка ще більше підриває глобальну безпеку".
Міністри зазначили, що відповідно до попередніх заяв з цього питання, вони реагують вже "новими і значними заходами". У заяві констатується: свідчення того, що Тегеран продовжує передавати зброю Москві, не зважаючи на неодноразові міжнародні заклики припинити це, є "подальшою ескалацією військової підтримки Іраном агресивної війни РФ проти України".
Нагадаємо:
- Західні ЗМІ повідомили, що Іран уже передав Росії балістичні ракети малої дальності. Деякі джерела говорили про понад 200 ракет.
- Агентство Reuters, яке першим повідомило про підготовку передачі балістичних ракет з Ірану до Росії, писало, що може йтись про Fath-360 – системи, яка запускає балістичні ракети з максимальною дальністю 120 кілометрів і боєголовкою вагою 150 кілограмів.
- У Раді нацбезпеки Білого дому заявили, що якщо Іран передав чи передасть Росії балістичні ракети, це буде "драматичною ескалацією".
- У неділю член комітету з питань національної безпеки і зовнішньої політики парламенту Ірану Ахмад Бахшаєш Ардестані визнав, що Росії відправили іранські балістичні ракети, яких вона потребує для обстрілів України.