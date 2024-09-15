У G7 засудили постачання іранських балістичних ракет до Росії

Очільники міністерств закордонних справ країн G7 "найрішучішим чином" засудили постачання Іраном балістичних ракет до РФ.

Джерело: заява за підсумками зустрічі міністрів у Римі, опублікована на сайті МЗС Італії

Дослівно: "Іран повинен негайно припинити будь-яку підтримку незаконної й невиправданої війни Росії проти України та зупинити такі передачі балістичних ракет, безпілотних літальних апаратів і пов'язаних з ними технологій, які становлять пряму загрозу українському народу, а також європейській і міжнародній безпеці в ширшому сенсі.

Реклама:

Росія використовує іранську зброю для вбивства українських цивільних осіб та ударів по критично важливих об'єктах інфраструктури. Агресія Росії є грубим порушенням міжнародного права, включаючи Статут ООН".

Деталі: Заяву підписали глави МЗС Великої Британії, Канади, Франції, Німеччини, Італії, США, Японії. До неї також долучився Високий представник ЄС Жозеп Боррель.

Представники G7 заявили, що вони залишаються непохитними у своєму прагненні притягнути Іран до відповідальності за його "неприйнятну підтримку незаконної війни Росії в Україні, яка ще більше підриває глобальну безпеку".

РЕКЛАМА:

Міністри зазначили, що відповідно до попередніх заяв з цього питання, вони реагують вже "новими і значними заходами". У заяві констатується: свідчення того, що Тегеран продовжує передавати зброю Москві, не зважаючи на неодноразові міжнародні заклики припинити це, є "подальшою ескалацією військової підтримки Іраном агресивної війни РФ проти України".

Нагадаємо: