В G7 осудили поставки иранских баллистических ракет в Россию

Руководители министерств иностранных дел стран G7 "самым решительным образом" осудили поставки Ираном баллистических ракет в РФ.

Источник: заявление по итогам встречи министров в Риме, опубликованное на сайте МИД Италии

Дословно: "Иран должен немедленно прекратить любую поддержку незаконной и неоправданной войны России против Украины и остановить такие передачи баллистических ракет, беспилотных летательных аппаратов и связанных с ними технологий, которые представляют прямую угрозу украинскому народу, а также европейской и международной безопасности в более широком смысле.

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Россия использует иранское оружие для убийства украинских гражданских лиц и ударов по критически важным объектам инфраструктуры. Агрессия России является грубым нарушением международного права, включая Устав ООН".

Детали: Заявление подписали главы МИД Великобритании, Канады, Франции, Германии, Италии, США, Японии. К нему также присоединился Высокий представитель ЕС Жозеп Боррель.

Представители G7 заявили, что они остаются непоколебимыми в своем стремлении привлечь Иран к ответственности за его "неприемлемую поддержку незаконной войны России в Украине, которая еще больше подрывает глобальную безопасность".

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Министры отметили, что в соответствии с предыдущими заявлениями по этому вопросу, они реагируют уже "новыми и значительными мерами". В заявлении констатируется: свидетельство того, что Тегеран продолжает передавать оружие Москве, несмотря на неоднократные международные призывы прекратить это, является "дальнейшей эскалацией военной поддержки Ираном агрессивной войны РФ против Украины".

Напомним: