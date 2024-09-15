В G7 осудили поставки иранских баллистических ракет в Россию
Руководители министерств иностранных дел стран G7 "самым решительным образом" осудили поставки Ираном баллистических ракет в РФ.
Источник: заявление по итогам встречи министров в Риме, опубликованное на сайте МИД Италии
Дословно: "Иран должен немедленно прекратить любую поддержку незаконной и неоправданной войны России против Украины и остановить такие передачи баллистических ракет, беспилотных летательных аппаратов и связанных с ними технологий, которые представляют прямую угрозу украинскому народу, а также европейской и международной безопасности в более широком смысле.
Россия использует иранское оружие для убийства украинских гражданских лиц и ударов по критически важным объектам инфраструктуры. Агрессия России является грубым нарушением международного права, включая Устав ООН".
Детали: Заявление подписали главы МИД Великобритании, Канады, Франции, Германии, Италии, США, Японии. К нему также присоединился Высокий представитель ЕС Жозеп Боррель.
Представители G7 заявили, что они остаются непоколебимыми в своем стремлении привлечь Иран к ответственности за его "неприемлемую поддержку незаконной войны России в Украине, которая еще больше подрывает глобальную безопасность".
Министры отметили, что в соответствии с предыдущими заявлениями по этому вопросу, они реагируют уже "новыми и значительными мерами". В заявлении констатируется: свидетельство того, что Тегеран продолжает передавать оружие Москве, несмотря на неоднократные международные призывы прекратить это, является "дальнейшей эскалацией военной поддержки Ираном агрессивной войны РФ против Украины".
Напомним:
- Западные СМИ сообщили, что Иран уже передал России баллистические ракеты малой дальности. Некоторые источники говорили о более 200 ракетах.
- Агентство Reuters, которое первым сообщило о подготовке передачи баллистических ракет из Ирана в Россию, писало, что речь может идти о Fath-360 – системе, которая запускает баллистические ракеты с максимальной дальностью 120 километров и боеголовкой весом 150 килограммов.
- В Совете нацбезопасности Белого дома заявили, что если Иран передал или передаст России баллистические ракеты, это будет "драматической эскалацией".
- В воскресенье член комитета по вопросам национальной безопасности и внешней политики парламента Ирана Ахмад Бахшаеш Ардестани признал, что России отправили иранские баллистические ракеты, в которых она нуждается для обстрелов Украины.