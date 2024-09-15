Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
Український експорт: вікно відкривається?

Республіканці, які виступають проти Трампа, зібрали понад $35 млн для Гарріс

Олена ІвашківНеділя, 15 вересня 2024, 05:55
Республіканці, які виступають проти Трампа, зібрали понад $35 млн для Гарріс
Дональд Трамп та Камала Гарріс, фото: CNN

Республіканці, які виступають проти кандидата у президенти США Дональда Трампа, зібрали понад 35 мільйонів доларів на допомогу кандидату у президенти Камалі Гарріс.

Джерело: Newsweek

Деталі: У березні група "Республіканські виборці проти Трампа" (RVAT) поставила собі за мету зібрати 50 мільйонів доларів на кампанію, щоб допомогти демократам залишитися в Білому домі. 

Реклама:

Протрампівські групи до цього часу зібрали щонайменше $574 млн, а Камала Гарріс понад $770 млн.

Це свідчить про стійке невдоволення Трампом серед деяких консерваторів напередодні виборів.

RVAT очолює консервативний стратег Сара Лонгвелл, яка заснувала групу разом з Біллом Крістолом, який працював в адміністраціях Рональда Рейгана і Джорджа Буша-молодшого, і Тімом Міллером, колишнім директором з комунікацій під час невдалої президентської кампанії Джеба Буша 2016 року.

РЕКЛАМА:

Станом на 4 вересня з усіх 50 штатів надійшло понад 6 200 пожертв, сума яких варіюється від 1 долара до семизначних цифр, повідомила група.

"У нас є широка і міцна донорська база прихильників з усієї країни, які хочуть захистити демократію", - сказав речник RVAT Тоні Франкіз.

ТрампСША
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоOSINT: Міжконтинентальна ракета "Сармат" вибухнула під час випробувань у РФ

Трамп відмовився від других дебатів із Гарріс

інфографікаУ Києві утримується висока забрудненість повітря

71 "Шахед" збили уночі над Україною

WSJ: Бійці ГУР, які звільняли Зміїний, понад добу блукали в морі на гумовому човні

фотоВ Ірані на параді показали модернізований "Шахед-136B"

Усі новини...
Трамп
Радник Байдена розгромив "мирний план" республіканців, що нав’язує умови Україні
Зеленський розкрив деталі розмови з Трампом двомісячної давнини
Демілітаризована зона в Україні і відмова від НАТО: Напарник Трампа виклав "план закінчення війни"
Останні новини
14:24
футболЕкскапітан збірної Тимощук допоміг жителям Курської області
14:00
Полярники показали тюленятко, яке цьогоріч першим народилося біля "Вернадського"
13:51
МВФ вимагатиме від України підвищення ПДВ у разі зростання видатків – комітет Ради
13:34
фотоOSINT: Міжконтинентальна ракета "Сармат" вибухнула під час випробувань у РФ
13:16
В Албанії хочуть створити місто-державу для поміркованих мусульман
12:57
Мріяв дочекатися брата з полону: що відомо про хлопчика, який загинув внаслідок атаки по Кривому Рогу
12:35
Дві працівниці шахти загинули через російський обстріл
12:29
Суд визнав незаконною оренду ставків для аквакультури, якими користувалася АЕС
12:13
Трамп відмовився від других дебатів із Гарріс
11:51
Ірландія відмовилася від планів щодо закону про мову ворожнечі
Усі новини...
Реклама:
Реклама: