Республіканці, які виступають проти Трампа, зібрали понад $35 млн для Гарріс

Республіканці, які виступають проти кандидата у президенти США Дональда Трампа, зібрали понад 35 мільйонів доларів на допомогу кандидату у президенти Камалі Гарріс.

Джерело: Newsweek

Деталі: У березні група "Республіканські виборці проти Трампа" (RVAT) поставила собі за мету зібрати 50 мільйонів доларів на кампанію, щоб допомогти демократам залишитися в Білому домі.

Реклама:

Протрампівські групи до цього часу зібрали щонайменше $574 млн, а Камала Гарріс понад $770 млн.

Це свідчить про стійке невдоволення Трампом серед деяких консерваторів напередодні виборів.

RVAT очолює консервативний стратег Сара Лонгвелл, яка заснувала групу разом з Біллом Крістолом, який працював в адміністраціях Рональда Рейгана і Джорджа Буша-молодшого, і Тімом Міллером, колишнім директором з комунікацій під час невдалої президентської кампанії Джеба Буша 2016 року.

РЕКЛАМА:

Станом на 4 вересня з усіх 50 штатів надійшло понад 6 200 пожертв, сума яких варіюється від 1 долара до семизначних цифр, повідомила група.

"У нас є широка і міцна донорська база прихильників з усієї країни, які хочуть захистити демократію", - сказав речник RVAT Тоні Франкіз.