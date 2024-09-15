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Республиканцы, выступающие против Трампа, собрали $35 млн для Харрис

Алена ИвашкивВоскресенье, 15 сентября 2024, 05:55
Республиканцы, выступающие против Трампа, собрали $35 млн для Харрис
Дональд Трамп и Камала Харрис, фото: CNN

Республиканцы, выступающие против кандидата в президенты США Дональда Трампа, собрали более 35 миллионов долларов на помощь кандидату в президенты Камале Харрис.

Источник: Newsweek

Детали: В марте группа "Республиканские избиратели против Трампа" (RVAT) поставила себе цель собрать 50 миллионов долларов на кампанию, чтобы помочь демократам остаться в Белом доме. 

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Протрамповские группы к этому времени собрали по меньшей мере $574 млн, а Камала Харрис более $770 млн.

Это свидетельствует об устойчивом недовольстве Трампом среди некоторых консерваторов накануне выборов.

RVAT возглавляет консервативный стратег Сара Лонгвелл, которая основала группу вместе с Биллом Кристолом, работавшим в администрациях Рональда Рейгана и Джорджа Буша-младшего, и Тимом Миллером, бывшим директором по коммуникациям во время неудачной президентской кампании Джеба Буша 2016 года.

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По состоянию на 4 сентября из всех 50 штатов поступило более 6 200 пожертвований, сумма которых варьируется от 1 доллара до семизначных цифр, сообщила группа.

"У нас есть широкая и прочная донорская база сторонников со всей страны, которые хотят защитить демократию", - сказал представитель RVAT Тони Франкиз.

ТрампСША
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