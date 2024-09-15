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Український експорт: вікно відкривається?

Теща із зятем намагалися виїхати за кордон як молодята – ДПСУ

Роман ПетренкоНеділя, 15 вересня 2024, 13:59
Теща із зятем намагалися виїхати за кордон як молодята – ДПСУ
фото: ДПСУ

Прикордонники впіймали тещу й зятя, які намагалися виїхати з України як подружжя.

Джерело: ДПСУ

Деталі: Пара "молодят" – 56-річна жінка з 39-річним чоловіком – мала намір потрапити за кордон.

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Дружина нібито їхала лікуватися до Німеччини, та, оскільки їй, як особі з інвалідністю І групи, потрібна допомога, чоловік їхав як супроводжуючий.

Дослівно: "Все ж приховати свої справжні плани від прикордонників не вдалося.

Тільки тоді жінка зізналася, що чоловік насправді доводиться їй зятем".

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