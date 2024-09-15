Теща с зятем пытались выехать за границу как молодожены - ГПСУ
Воскресенье, 15 сентября 2024, 13:59
Пограничники поймали тещу и зятя, которые пытались выехать из Украины как супруги.
Источник: ГПСУ
Детали: Пара "молодоженов" - 56-летняя женщина с 39-летним мужчиной - намеревалась попасть за границу.
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Жена якобы ехала лечиться в Германию, и, поскольку ей, как лицу с инвалидностью I группы, нужна помощь, муж ехал как сопровождающий.
Дословно: "Все же скрыть свои истинные планы от пограничников не удалось.
Только тогда женщина призналась, что мужчина на самом деле приходится ей зятем".
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