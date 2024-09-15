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Теща с зятем пытались выехать за границу как молодожены - ГПСУ

Роман ПетренкоВоскресенье, 15 сентября 2024, 13:59
Теща с зятем пытались выехать за границу как молодожены - ГПСУ
фото: ГПСУ

Пограничники поймали тещу и зятя, которые пытались выехать из Украины как супруги.

Источник: ГПСУ

Детали: Пара "молодоженов" - 56-летняя женщина с 39-летним мужчиной - намеревалась попасть за границу.

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Жена якобы ехала лечиться в Германию, и, поскольку ей, как лицу с инвалидностью I группы, нужна помощь, муж ехал как сопровождающий.

Дословно: "Все же скрыть свои истинные планы от пограничников не удалось.

Только тогда женщина призналась, что мужчина на самом деле приходится ей зятем".

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Пограничная службаграницамобилизация
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