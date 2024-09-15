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У Польщі після прориву дамби місто пішло під воду, людей евакуюють гелікоптери

Христина Бондарєва, Катерина ТищенкоНеділя, 15 вересня 2024, 16:59
У Польщі після прориву дамби місто пішло під воду, людей евакуюють гелікоптери
ситуація в місті Строне-Шльонські, скріншот відео

Невелике польське місто Строне-Шльонські Нижньосілезького воєводства фактично опинилося під водою після того, як через повінь було пошкоджено дамбу на річці Моравка.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на TVP Info

Деталі: Спочатку в ЗМІ з'явилася інформація, що дамбу зруйнував напір води. Міністерство національної оборони повідомило, що для допомоги в евакуації до Строне-Шльонські направлено вертоліт Мі-17.

Втім згодом tvp.info неофіційно стало відомо, що пошкоджена частина дамби. Ситуація біля дамби було зафіксвано на відео. 

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Ситуація в місті трагічна, вода зносить усе на своєму шляху. У соцмережах є чимало фото та відео з міста. На одному зі знімків можна побачити затонулу пожежну машину.

На одному з відео видно, як висока вода обвалює будинок і несе його течією.

RMF FM повідомляє, що вертольоти Black Hawk з Вроцлава вирушили до Строне-Шльонські. Солдатам, які підтримують місцеве населення, відрізаний наземний шлях повернення. Багато жителів вимагають евакуації з дахів своїх будинків. 

Подекуди ситуація така, що туди можна дістатись лише гелікоптером.

"Хвиля величезна, ситуація справді драматична, зв’язок із мешканцями міста та прилеглих сіл утруднений, у них немає світла, води та покриття", – каже Вікторія, яка мешкає у Строне-Шльонські.

Що передувало: Раніше стало відомо про другу жертву повені у Польщі, а також – про руйнування мосту у місті Глухолази на південному заході країни. 

Польщастихійне лихо
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