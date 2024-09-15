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В Польше после прорыва дамбы город ушел под воду, людей эвакуируют вертолеты

Кристина Бондарева, Катерина ТищенкоВоскресенье, 15 сентября 2024, 16:59
В Польше после прорыва дамбы город ушел под воду, людей эвакуируют вертолеты
ситуация в городе Строне-Шленски, скриншот видео

Небольшой польский город Строне-Шленски Нижнесилезского воеводства фактически оказался под водой после того, как из-за наводнения была повреждена дамба на реке Моравка.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на TVP Info

ДеталиСначала в СМИ появилась информация, что дамбу разрушил напор воды. Министерство национальной обороны сообщило, что для помощи в эвакуации в Строне-Шленски направлен вертолет Ми-17.

Впрочем впоследствии tvp.info неофициально стало известно, что повреждена часть дамбы. Ситуация возле дамбы была зафиксирована на видео.

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Ситуация в городе трагическая, вода сносит все на своем пути. В соцсетях есть немало фото и видео из города. На одном из снимков можно увидеть затонувшую пожарную машину.

На одном из видео видно, как высокая вода обваливает дом и несет его течением.

RMF FM сообщает, что вертолеты Black Hawk из Вроцлава отправились в Строне-Шленски. Солдатам, которые поддерживают местное население, отрезан наземный путь возвращения. Многие жители требуют эвакуации с крыш своих домов.

Кое-где ситуация такова, что туда можно добраться только вертолетом.

"Волна огромная, ситуация действительно драматическая, связь с жителями города и близлежащих сел затруднена, у них нет света, воды и покрытия", – говорит Виктория, которая живет в Строне-Шленски.

Что предшествовало: Ранее стало известно о второй жертве наводнения в Польше, а также – о разрушении моста в городе Глухолазы на юго-западе страны.

Польшастихийное бедствие
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