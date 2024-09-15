Забруднення Десни дісталося Київщини – Держводагенство

Заступник голови Державного агентства водних ресурсів України Ігор Гопчак заявив, що забруднення води річки Десна вже дійшло до Київської області, однак мешканцям Києва хвилюватися не варто.

Джерело: Гопчак в ефірі телемарафону в неділю

Пряма мова: "На сьогоднішній момент ми спостерігаємо, що забруднення дійшло до 336 км від впадіння в річку Десна, тобто воно вже потрапило в Київську область, між селами Літки та Рожни.

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Основна концентрація (забруднення – ред.) ще в Чернігівській області між селами Остер та Максим, але вже перші ознаки щодо зміни кольору й каламуті помічаємо в Київській області".

Деталі: Представник держагентства зазначив, що "хвилюватися мешканцям міста Києва не варто".

"У п'ятницю приїхало з-за кордону додаткові 120 тон активованого вугілля, які будуть додатково використовувати в очищенні води, і поставлено додаткові бони, і реагенти. Вони можуть забрати і запах, і органічну речовину, тобто мешканці Києва будуть забезпечені питною водою відповідно до нормативів якості", – сказав він.

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