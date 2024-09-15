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Забруднення Десни дісталося Київщини – Держводагенство

Катерина ТищенкоНеділя, 15 вересня 2024, 17:31
Забруднення Десни дісталося Київщини – Держводагенство
Десна, ілюстративне фото Мінприроди

Заступник голови Державного агентства водних ресурсів України Ігор Гопчак заявив, що забруднення води річки Десна вже дійшло до Київської області, однак мешканцям Києва хвилюватися не варто.

Джерело: Гопчак в ефірі телемарафону в неділю

Пряма мова: "На сьогоднішній момент ми спостерігаємо, що забруднення дійшло до 336 км від впадіння в річку Десна, тобто воно вже потрапило в Київську область, між селами Літки та Рожни.

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Основна концентрація (забруднення – ред.) ще в Чернігівській області між селами Остер та Максим, але вже перші ознаки щодо зміни кольору й каламуті помічаємо в Київській області".

Деталі: Представник держагентства зазначив, що "хвилюватися мешканцям міста Києва не варто".

"У п'ятницю приїхало з-за кордону додаткові 120 тон активованого вугілля, які будуть додатково використовувати в очищенні води, і поставлено додаткові бони, і реагенти. Вони можуть забрати і запах, і органічну речовину, тобто мешканці Києва будуть забезпечені питною водою відповідно до нормативів якості", – сказав він.

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Передісторія:

  • У середині серпня 2024 року почала з’являтися інформація про забруднення річки Сейм, що протікає на Сумщині та Чернігівщині з Курської області РФ. 27 серпня Держагенція з рибного господарства звинуватила росіян в отруєнні води.
  • 28 серпня в Київській міській державній адміністрації запевнили, що вода в столиці безпечна, а на випадок погіршення ситуації водоканал зможе забезпечити киян питною водою.
  • У КМДА повідомили про створення двох сценаріїв щодо потенційного забруднення Дніпра. За песимістичним прогнозом, якщо неякісна вода із Десни досягне столиці, у місті передбачили запаси очищеної води.
  • 11 вересня у Міндовкілля повідомили, що забруднена вода із річки Сейм може досягти Київщини 14-16 вересня. Однак очисні споруди "мають впоратися" із забрудненням.

Київська областьводастихійне лихо
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