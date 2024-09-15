Забруднення Десни дісталося Київщини – Держводагенство
Заступник голови Державного агентства водних ресурсів України Ігор Гопчак заявив, що забруднення води річки Десна вже дійшло до Київської області, однак мешканцям Києва хвилюватися не варто.
Джерело: Гопчак в ефірі телемарафону в неділю
Пряма мова: "На сьогоднішній момент ми спостерігаємо, що забруднення дійшло до 336 км від впадіння в річку Десна, тобто воно вже потрапило в Київську область, між селами Літки та Рожни.
Основна концентрація (забруднення – ред.) ще в Чернігівській області між селами Остер та Максим, але вже перші ознаки щодо зміни кольору й каламуті помічаємо в Київській області".
Деталі: Представник держагентства зазначив, що "хвилюватися мешканцям міста Києва не варто".
"У п'ятницю приїхало з-за кордону додаткові 120 тон активованого вугілля, які будуть додатково використовувати в очищенні води, і поставлено додаткові бони, і реагенти. Вони можуть забрати і запах, і органічну речовину, тобто мешканці Києва будуть забезпечені питною водою відповідно до нормативів якості", – сказав він.
Передісторія:
- У середині серпня 2024 року почала з’являтися інформація про забруднення річки Сейм, що протікає на Сумщині та Чернігівщині з Курської області РФ. 27 серпня Держагенція з рибного господарства звинуватила росіян в отруєнні води.
- 28 серпня в Київській міській державній адміністрації запевнили, що вода в столиці безпечна, а на випадок погіршення ситуації водоканал зможе забезпечити киян питною водою.
- У КМДА повідомили про створення двох сценаріїв щодо потенційного забруднення Дніпра. За песимістичним прогнозом, якщо неякісна вода із Десни досягне столиці, у місті передбачили запаси очищеної води.
- 11 вересня у Міндовкілля повідомили, що забруднена вода із річки Сейм може досягти Київщини 14-16 вересня. Однак очисні споруди "мають впоратися" із забрудненням.