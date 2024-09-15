Загрязнение Десны добралось до Киевской области – Госводагенство
Заместитель председателя Государственного агентства водных ресурсов Украины Игорь Гопчак заявил, что загрязнение воды реки Десна уже дошло до Киевской области, однако жителям Киева беспокоиться не стоит.
Источник: Гопчак в эфире телемарафона в воскресенье
Прямая речь: "На сегодняшний момент мы наблюдаем, что загрязнение дошло до 336 км от впадения в реку Десна, то есть оно уже попало в Киевскую область, между селами Летки и Рожны.
Основная концентрация (загрязнения – ред.) еще в Черниговской области между селами Остер и Максим, но уже первые признаки изменения цвета и мути замечаем в Киевской области".
Детали: Представитель госагентства отметил, что "беспокоиться жителям города Киева не стоит".
"В пятницу приехало из-за границы дополнительные 120 тонн активированного угля, которые будут дополнительно использовать в очистке воды, и поставлены дополнительные боны, и реагенты. Они могут убрать и запах, и органическое вещество, то есть жители Киева будут снабжены питьевой водой соответственно нормативам качества", – сказал он.
Предыстория:
- В середине августа 2024 года начала появляться информация о загрязнении реки Сейм, протекающей на Сумщине и Черниговщине из Курской области РФ. 27 августа Госагентство по рыбному хозяйству обвинило россиян в отравлении воды.
- 28 августа в Киевской городской государственной администрации заверили, что вода в столице безопасна, а в случае ухудшения ситуации водоканал сможет обеспечить киевлян питьевой водой.
- В КГГА сообщили о создании двух сценариев относительно потенциального загрязнения Днепра. По пессимистическому прогнозу, если некачественная вода из Десны достигнет столицы, в городе предусмотрели запасы очищенной воды.
- 11 сентября в Минокружении сообщили, что загрязненная вода из реки Сейм может достичь Киевщины 14-16 сентября. Однако очистные сооружения "должны справиться" с загрязнением.