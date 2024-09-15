Загрязнение Десны добралось до Киевской области – Госводагенство

Заместитель председателя Государственного агентства водных ресурсов Украины Игорь Гопчак заявил, что загрязнение воды реки Десна уже дошло до Киевской области, однако жителям Киева беспокоиться не стоит.

Источник: Гопчак в эфире телемарафона в воскресенье

Прямая речь: "На сегодняшний момент мы наблюдаем, что загрязнение дошло до 336 км от впадения в реку Десна, то есть оно уже попало в Киевскую область, между селами Летки и Рожны.

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Основная концентрация (загрязнения – ред.) еще в Черниговской области между селами Остер и Максим, но уже первые признаки изменения цвета и мути замечаем в Киевской области".

Детали: Представитель госагентства отметил, что "беспокоиться жителям города Киева не стоит".

"В пятницу приехало из-за границы дополнительные 120 тонн активированного угля, которые будут дополнительно использовать в очистке воды, и поставлены дополнительные боны, и реагенты. Они могут убрать и запах, и органическое вещество, то есть жители Киева будут снабжены питьевой водой соответственно нормативам качества", – сказал он.

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