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Загрязнение Десны добралось до Киевской области – Госводагенство

Катерина ТищенкоВоскресенье, 15 сентября 2024, 17:31
Загрязнение Десны добралось до Киевской области – Госводагенство
Десна, иллюстративное фото Минприроды

Заместитель председателя Государственного агентства водных ресурсов Украины Игорь Гопчак заявил, что загрязнение воды реки Десна уже дошло до Киевской области, однако жителям Киева беспокоиться не стоит.

Источник: Гопчак в эфире телемарафона в воскресенье

Прямая речь: "На сегодняшний момент мы наблюдаем, что загрязнение дошло до 336 км от впадения в реку Десна, то есть оно уже попало в Киевскую область, между селами Летки и Рожны.

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Основная концентрация (загрязнения – ред.) еще в Черниговской области между селами Остер и Максим, но уже первые признаки изменения цвета и мути замечаем в Киевской области".

Детали: Представитель госагентства отметил, что "беспокоиться жителям города Киева не стоит".

"В пятницу приехало из-за границы дополнительные 120 тонн активированного угля, которые будут дополнительно использовать в очистке воды, и поставлены дополнительные боны, и реагенты. Они могут убрать и запах, и органическое вещество, то есть жители Киева будут снабжены питьевой водой соответственно нормативам качества", – сказал он.

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Предыстория:

  • В середине августа 2024 года начала появляться информация о загрязнении реки Сейм, протекающей на Сумщине и Черниговщине из Курской области РФ. 27 августа Госагентство по рыбному хозяйству обвинило россиян в отравлении воды.
  • 28 августа в Киевской городской государственной администрации заверили, что вода в столице безопасна, а в случае ухудшения ситуации водоканал сможет обеспечить киевлян питьевой водой.
  • В КГГА сообщили о создании двух сценариев относительно потенциального загрязнения Днепра. По пессимистическому прогнозу, если некачественная вода из Десны достигнет столицы, в городе предусмотрели запасы очищенной воды.
  • 11 сентября в Минокружении сообщили, что загрязненная вода из реки Сейм может достичь Киевщины 14-16 сентября. Однако очистные сооружения "должны справиться" с загрязнением.

Киевская областьводастихийное бедствие
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