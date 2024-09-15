Повінь у Європі: "Укрзалізниця" повідомила, які рейси скасовано
Через повінь у Чехії, Австрії та Польщі у неділю скасовано рейс Відень-Будапешт-Київ, а також Прага-Перемишль-Прага.
Джерело: Укрзалізниця
Дослівно: "Рейс Відень – Будапешт – Київ сьогодні скасовано. Пасажирів із квитками у Відні просимо підійти до інформаційно-сервісного пункту та отримати ваучери на безкоштовне поселення.
Рейс Київ – Будапешт – Відень прямуватиме до Будапешта.
Рейси Чоп – Відень – Чоп їдуть від кінцевої до кінцевої.
Рейси Прага – Перемишль – Прага поки що не здатні проїхати затоплену ділянку на кордоні Чехії та Польщі. Завтра очікується човниковий рух від Праги до кордону і від Перемишля до кордону з автобусним трансфером навколо підтопленої ділянки".
Деталі: В "Укрзалізниці" додали, що поїзди з/до Варшави, Хелма та Кошице курсують без змін та за графіком.
Оновлено: Вночі 16 вересня Укрзалізниця оновила інформацію щодо скасування та обмеження рейсів через повінь у Європі.
Дослівно: "Рейс Відень - Київ - Відень щонайменше у понеділок курсуватиме як Будапешт - Київ - Будапешт.
Пік негоди в Австрії очікується сьогодні -завтра, тож поновлення руху швидким не буде, вокзали й метро завтра будуть частково зачиненими. Пасажирів із квитками у Відні просимо звертатися до інформаційно-сервісного пункту за безкоштовним поселенням і харчуванням на період негоди.
Рейс Чоп - Відень - Чоп станом на зараз скасований через неможливість виїхати з Відня.
Рейси Прага - Перемишль - Прага поки що не здатні проїхати затоплену ділянку на кордоні Чехії та Польщі. Сьогодні очікується човниковий рух від Праги до польського кордону і від Перемишля до чеського кордону з автобусним трансфером навколо підтопленої ділянки.
Рейси з/до Варшави, Хелма, Перемишля, Кошице, Будапешта, Захоні курсують без змін".
Що передувало: Раніше в неділю стало відомо, що через повені у Польщі та Чехії залізничні оператори обох країн тимчасово скасували низку рейсів.