Наводнение в Европе: "Укрзализныця" сообщила, какие рейсы отменены

Из-за наводнения в Чехии, Австрии и Польше в воскресенье отменен рейс Вена-Будапешт-Киев, а также Прага-Перемышль-Прага.

Источник: Укрзализныця

Дословно: "Рейс Вена – Будапешт – Киев сегодня отменен. Пассажиров с билетами в Вене просим подойти к информационно-сервисному пункту и получить ваучеры на бесплатное поселение.

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Рейс Киев – Будапешт – Вена будет направляться в Будапешт.

Рейсы Чоп – Вена – Чоп едут от конечной к конечной.

Рейсы Прага – Перемышль – Прага пока не способны проехать затопленный участок на границе Чехии и Польши. Завтра ожидается челночное движение от Праги до границы и от Перемышля до границы с автобусным трансфером вокруг подтопленного участка".

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Детали: В "Укрзализныце" добавили, что поезда из/в Варшаву, Хелм и Кошице курсируют без изменений и по графику.

Обновлено: Ночью 16 сентября Укрзализныця обновила информацию об отмене и ограничении рейсов из-за наводнения в Европе.

Дословно: "Рейс Вена - Киев - Вена минимум в понедельник будет курсировать как Будапешт - Киев - Будапешт.

Пик непогоды в Австрии ожидается сегодня -завтра, поэтому возобновление движения быстрым не будет, вокзалы и метро завтра будут частично закрыты. Пассажиров с билетами в Вене просим обращаться в информационно-сервисный пункт за бесплатным поселением и питанием на период непогоды.

Рейс Чоп - Вена - Чоп по состоянию на сейчас отменен из-за невозможности выехать из Вены.

Рейсы Прага - Перемышль - Прага пока не способны проехать затопленный участок на границе Чехии и Польши. Сегодня ожидается челночное движение от Праги до польской границы и от Перемышля до чешской границы с автобусным трансфером вокруг подтопленного участка.

Рейсы из/в Варшаву, Хелм, Перемышль, Кошице, Будапешт, Захонь курсируют без изменений".

Что предшествовало: Ранее в воскресенье из-за наводнений в Польше и Чехии железнодорожные операторы обеих стран временно отменили ряд рейсов.