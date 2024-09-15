У Києві погіршилося повітря, КМДА радить зачинити вікна
Неділя, 15 вересня 2024, 22:39
У неділю ввечері у Києві спостерігається тимчасове погіршення якості повітря, імовірно, пов'язане з пожежами в екосистемах Київської області.
Джерело: КМДА
Дослівно: "У Києві спостерігається тимчасове погіршення якості повітря.
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Ймовірною причиною тимчасового погіршення стану повітря є пожежі в екосистемах Київської області та метеорологічні умови, що сприяють накопиченню та утриманню шкідливих домішок у приземному шарі повітря".
Деталі: До поліпшення ситуації киянам рекомендують:
- закрити вікна;
- обмежити перебування на вулиці;
- пити багато води;
- якщо є очищувач повітря, то увімкнути його на максимум.