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У Києві погіршилося повітря, КМДА радить зачинити вікна

Катерина ТищенкоНеділя, 15 вересня 2024, 22:39
У Києві погіршилося повітря, КМДА радить зачинити вікна
пожежа в екосистемі на Київщині, фото ДСНС

У неділю ввечері у Києві спостерігається тимчасове погіршення якості повітря, імовірно, пов'язане з пожежами в екосистемах Київської області.

Джерело: КМДА

Дослівно: "У Києві спостерігається тимчасове погіршення якості повітря.

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Ймовірною причиною тимчасового погіршення стану повітря є пожежі в екосистемах Київської області та метеорологічні умови, що сприяють накопиченню та утриманню шкідливих домішок у приземному шарі повітря".

Деталі: До поліпшення ситуації киянам рекомендують:

  • закрити вікна;
  • обмежити перебування на вулиці;
  • пити багато води;
  • якщо є очищувач повітря, то увімкнути його на максимум.

Київекологія
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