В Киеве ухудшился воздух, КГГА советует закрыть окна

В воскресенье вечером в Киеве наблюдается временное ухудшение качества воздуха, предположительно связанное с пожарами в экосистемах Киевской области.

Источник: КГГА

Дословно: "В Киеве наблюдается временное ухудшение качества воздуха.

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Вероятной причиной временного ухудшения состояния воздуха являются пожары в экосистемах Киевской области и метеорологические условия, способствующие накоплению и содержанию вредных примесей в приземном слое воздуха".

Детали: До улучшения ситуации киевлянам рекомендуют: