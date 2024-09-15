В Киеве ухудшился воздух, КГГА советует закрыть окна
Воскресенье, 15 сентября 2024, 22:39
В воскресенье вечером в Киеве наблюдается временное ухудшение качества воздуха, предположительно связанное с пожарами в экосистемах Киевской области.
Источник: КГГА
Дословно: "В Киеве наблюдается временное ухудшение качества воздуха.
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Вероятной причиной временного ухудшения состояния воздуха являются пожары в экосистемах Киевской области и метеорологические условия, способствующие накоплению и содержанию вредных примесей в приземном слое воздуха".
Детали: До улучшения ситуации киевлянам рекомендуют:
- закрыть окна;
- ограничить пребывание на улице;
- пить много воды;
- если есть воздухоочиститель, то включить его на максимум.