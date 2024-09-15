Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
Український експорт: вікно відкривається?

На Покровському і Курахівському напрямках у неділю найгарячіше – Генштаб

Катерина ТищенкоНеділя, 15 вересня 2024, 23:36
На Покровському і Курахівському напрямках у неділю найгарячіше – Генштаб
ілюстративне фото Генштабу ЗСУ

Від початку доби на фронті відбулося 137 бойових зіткнень, найбільша кількість боїв відбулася на Покровському та Курахівському напрямках.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ станом на 22 годину

Деталі: Російські загарбники завдали по території України 56 авіаударів, скинувши 83 керовані авіаційні бомби. Крім цього, залучили для ураження 428 дронів-камікадзе та здійснили майже 2800 обстрілів по позиціях українських військ і населених пунктах.

Реклама:

На Харківському напрямку противник безуспішно намагався штурмувати позиції українських підрозділів у районі Вовчанська. Разом з тим, ворожа авіація з території РФ завдала ударів керованими авіаційними бомбами по цивільній інфраструктурі міста Харкова (чотири КАБ) та населеного пункту Руська Лозова (два КАБ).

На Куп’янському напрямку ворог проводив наступальні дії біля Синьківки, Петропавлівки, Колісниківки, Глушківки, Круглякіівки та Лозової. Вісімнадцять боїв завершено, два – ще тривають.

На Лиманському напрямку російські загарбники штурмували позиції Сил оборони поблизу Дружелюбівки, Ковалівки, Твердохлібового, Невського, Макіївки, Тернів і Новосадового. Українські захисники зупинили всі ворожі атаки.

РЕКЛАМА:

На Сіверському напрямку наші воїни відбивали 12 наступальних дій окупаційних військ у районах Білогорівки, Верхньокам’янського, Виїмки та Івано-Дар’ївки. На цей час десять бойових зіткнень завершено, два – ще тривають.

На Краматорському напрямку ворог штурмував українські позиції поблизу Ступочок та Курдюмівки. Сили оборони зупинили усі атаки загарбників.

На Торецькому напрямку відбулося 11 боєзіткнень. Росіяни штурмували позиції українських підрозділів біля Торецька, Дачного, Щербинівки та Неліпівки. Всі атаки агресора відбито.

На Покровському напрямку від початку доби противник 34 рази атакував у районах Воздвиженки, Зеленого Поля, Новоторецька, Гродівки, Новогродівки, та Маринівки. Захисники відбили 31 штурм, три боєзіткнення ще продовжуються.

У неділю на цьому напрямку було знешкоджено 230 окупантів, з них 89 – безповоротно. Також знищено ретранслятор та три одиниці автомобільної техніки.

На Курахівському напрямку ворог теж здійснив 34 спроби прорвати українську оборону поблизу Желанного Другого, Українська, Селідового, Долинівки, Георгіївки, Катеринівки та Костянтинівки. Двадцять сім боєзіткнень завершено, ще сім – досі продовжуються.

На Времівському напрямку противник намагався вісім разів витіснити українські підрозділи із займаних рубежів оборони біля Водяного, Катеринівки та Макарівки. Зараз ще тривають п’ять атак окупантів.

На Придніпровському напрямку Силами оборони України зупинено вісім спроб атакувати українські позиції.

Генштабвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

футзалУкраїна вийшла у плейоф ЧС-2024

фотоНічна атака на склад боєприпасів у Краснодарському краї: з'явився супутниковий знімок

Сили оборони знищили тисячі тонн боєприпасів, в тому числі з КНДР, на двох складах у Росії

інфографіка"Українська правда" найпопулярніша серед новинних сайтів – дослідження

Україна зібрала докази російської атаки на гуманітарну місію Червоного Хреста на Донеччині

Після атаки у Тверській області перекрили федеральну трасу та евакуювали станцію

Усі новини...
Генштаб
ЗСУ відмінусували ще 1170 окупантів за добу
На Покровському та Курахівському напрямках росіяни атакували по 40 разів – Генштаб
Генштаб: за добу Сили оборони знешкодили 1210 окупантів
Останні новини
20:10
У Києві знову погіршилося повітря
19:43
футзалУкраїна вийшла у плейоф ЧС-2024
19:42
Гарріс прийняла запрошення CNN на дебати 23 жовтня
19:24
У неділю не планують вимикати світло
19:07
У Радбезі США кажуть, що не бачили плану Зеленського, але Байден "налаштований рішуче"
19:02
Формула-1Перемога Норріса і фіаско Ferrari: результати кваліфікації Гран-прі Сінгапура
18:40
Росіяни вдарили КАБами по Сумах: травмували людину, зруйнували будинки
18:34
В Україні перекрили канали збуту зброї та наркотиків: підозри отримали понад 100 людей
18:19
"Розстріляне покоління": скільки митців загинуло на фронті за час повномасштабної війни
18:16
У німецькому Кельні сталася стрілянина: її пов'язують з вибухом на початку тижня
Усі новини...
Реклама:
Реклама: