На Покровском и Кураховском направлениях в воскресенье горячее всего – Генштаб

С начала суток на фронте произошло 137 боевых столкновений, наибольшее количество сражений произошло на Покровском и Кураховском направлениях.

Источник: сводка Генштаба ВСУ по состоянию на 22 часа

Детали: Российские захватчики нанесли по территории Украины 56 авиаударов, сбросив 83 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, привлекли для поражения 428 дронов-камикадзе и произвели почти 2800 обстрелов по позициям украинских войск и населенным пунктам.

Реклама:

На Харьковском направлении противник безуспешно пытался штурмовать позиции украинских подразделений в районе Волчанска. Вместе с тем вражеская авиация с территории РФ нанесла удары управляемыми авиационными бомбами по гражданской инфраструктуре города Харькова (четыре КАБ) и населенного пункта Русская Лозовая (два КАБ).

На Купянском направлении враг проводил наступательные действия возле Синьковки, Петропавловки, Колесниковки, Глушковки, Кругляковки и Лозовой. Восемнадцать боев завершено, два – еще продолжаются.

На Лиманском направлении российские захватчики штурмовали позиции Сил обороны вблизи Дружелюбовки, Ковалевки, Твердохлебового, Невского, Макеевки, Тернов и Новосадового. Украинские защитники остановили все вражеские атаки.

РЕКЛАМА:

На Северском направлении украинские воины отражали 12 наступательных действий оккупационных войск в районах Белогоровки, Верхнекаменского, Выемки и Ивано-Дарьевки. К настоящему времени десять боевых столкновений завершено, два – еще продолжаются.

На Краматорском направлении враг штурмовал украинские позиции вблизи Ступочек и Курдюмовки. Силы обороны остановили все атаки захватчиков.

На Торецком направлении произошло 11 боеприкосновений. Россияне штурмовали позиции украинских подразделений возле Торецка, Дачного, Щербиновки и Нелиповки. Все атаки агрессора отражены.

На Покровском направлении с начала суток противник 34 раза атаковал в районах Воздвиженки, Зеленого Поля, Новоторецкого, Гродовки, Новогродовки и Мариновки. Защитники отразили 31 штурм, три боестолкновения еще продолжаются.

В воскресенье на этом направлении было обезврежено 230 окупантов, из них 89 – безвозвратно. Также уничтожены ретранслятор и три единицы автомобильной техники.

На Кураховском направлении враг тоже предпринял 34 попытки прорвать украинскую оборону вблизи Желанного Второго, Украинского, Селидового, Долиновки, Георгиевки, Екатериновки и Константиновки. Двадцать семь боеприкосновений завершено, еще семь – до сих пор продолжаются.

На Времовском направлении противник пытался восемь раз вытеснить украинские подразделения с занимаемых рубежей обороны возле Водяного, Екатериновки и Макаровки. Сейчас еще продолжаются пять атак окупантов.

На Приднепровском направлении Силами обороны Украины пресечены восемь попыток атаковать украинские позиции.