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Повітряні сили повідомляли про ракетну небезпеку в деяких областях

Ольга Глущенко Понеділок, 16 вересня 2024, 00:26
Повітряні сили повідомляли про ракетну небезпеку в деяких областях
укриття, ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО З РАДІО СВОБОДА

Вночі 16 вересня Повітряні сили попередили про ракетну небезпеку в деяких областях.

Джерело: Повітряні сили

Деталі: О 00:05 ПС зазначили про ракетну небезпеку в Київській області.

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Згодом попередили про неї в Дніпропетровській та Житомирській областях.

О 00:42 ракетну небезпеку оголосили в Харківській області.

О 1:05 ПС повідомили про ракетну небезпеку в Сумській області.

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Оновлено: Вранці оголосили відбої повітряної тривоги в областях, яким загрожувала ракетна небезпека.

Повітряні сили ЗСУвійна
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