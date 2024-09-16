Повітряні сили повідомляли про ракетну небезпеку в деяких областях
Понеділок, 16 вересня 2024, 00:26
Вночі 16 вересня Повітряні сили попередили про ракетну небезпеку в деяких областях.
Джерело: Повітряні сили
Деталі: О 00:05 ПС зазначили про ракетну небезпеку в Київській області.
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Згодом попередили про неї в Дніпропетровській та Житомирській областях.
О 00:42 ракетну небезпеку оголосили в Харківській області.
О 1:05 ПС повідомили про ракетну небезпеку в Сумській області.
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Оновлено: Вранці оголосили відбої повітряної тривоги в областях, яким загрожувала ракетна небезпека.