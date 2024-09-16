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Воздушные силы сообщали о ракетной опасности в некоторых областях

Ольга ГлущенкоПонедельник, 16 сентября 2024, 00:26
Воздушные силы сообщали о ракетной опасности в некоторых областях
укрытие. ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО С РАДИО СВОБОДА

Ночью 16 сентября Воздушные силы предупредили о ракетной опасности в некоторых областях.

Источник: Воздушные силы

Детали: В 00:05 ВС отметили о ракетной опасности в Киевской области.

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Впоследствии предупредили о ней в Днепропетровской и Житомирской областях.

В 00:42 ракетную опасность объявили в Харьковской области.

В 1:05 ВС сообщили о ракетной опасности в Сумской области.

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Обновлено: Утром объявили отбои воздушной тревоги в областях, которым угрожала ракетная опасность.

Воздушные силы ВСУвойна
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