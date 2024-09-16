Воздушные силы сообщали о ракетной опасности в некоторых областях
Понедельник, 16 сентября 2024, 00:26
Ночью 16 сентября Воздушные силы предупредили о ракетной опасности в некоторых областях.
Источник: Воздушные силы
Детали: В 00:05 ВС отметили о ракетной опасности в Киевской области.
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Впоследствии предупредили о ней в Днепропетровской и Житомирской областях.
В 00:42 ракетную опасность объявили в Харьковской области.
В 1:05 ВС сообщили о ракетной опасности в Сумской области.
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Обновлено: Утром объявили отбои воздушной тревоги в областях, которым угрожала ракетная опасность.