У Польщі вважають, що не варто боятись ядерних погроз Кремля
Заходу не варто серйозно ставитись до російських погроз ядерною зброєю, розглядаючи рішення щодо зняття обмежень на застосування Україною західної зброї, вважає міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський.
Джерело: Сікорський в інтерв’ю "Європейській правді" у Києві
Деталі: Він наголосив, що з точки зору міжнародного права російські аеродроми, звідки злітають носії ракет, які завдають ударів по Україні, можуть вважатися легітимною ціллю, навіть якщо вони у глибокому тилу.
Політик також додав, що не розуміє зволікань зі зняттям обмежень для України на застосування західної зброї, попри воєнні злочини, які скоює Росія.
Пряма мова Сікорського: "Я чую від західних журналістів про "червоні лінії" Путіна і про путінські погрози ескалацією. Але ж у нас теж є свої червоні лінії, а про них чомусь ніколи не питають. А по-друге, я не думаю, що є щось таке, чого б Путін ще не робив, але зробить у відповідь на наші дії.
Я би дуже здивувався, якби він виявився настільки божевільним, щоб почати війну з НАТО. Так саме його погрози про ядерну зброю також лишаються порожніми".
Деталі: Він також висловив думку, що чоловіки-українці мобілізаційного віку не повинні були б отримувати соціальні виплати у країнах ЄС.
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