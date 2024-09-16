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У Польщі вважають, що не варто боятись ядерних погроз Кремля

Ірина Балачук, Марія ЄмецьПонеділок, 16 вересня 2024, 09:30
У Польщі вважають, що не варто боятись ядерних погроз Кремля
Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. Скриншот з відео ЄП

Заходу не варто серйозно ставитись до російських погроз ядерною зброєю, розглядаючи рішення щодо зняття обмежень на застосування Україною західної зброї, вважає міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський.

Джерело: Сікорський в інтерв’ю "Європейській правді" у Києві

Деталі: Він наголосив, що з точки зору міжнародного права російські аеродроми, звідки злітають носії ракет, які завдають ударів по Україні, можуть вважатися легітимною ціллю, навіть якщо вони у глибокому тилу. 

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Політик також додав, що не розуміє зволікань зі зняттям обмежень для України на застосування західної зброї, попри воєнні злочини, які скоює Росія. 

Пряма мова Сікорського: "Я чую від західних журналістів про "червоні лінії" Путіна і про путінські погрози ескалацією. Але ж у нас теж є свої червоні лінії, а про них чомусь ніколи не питають. А по-друге, я не думаю, що є щось таке, чого б Путін ще не робив, але зробить у відповідь на наші дії.

Я би дуже здивувався, якби він виявився настільки божевільним, щоб почати війну з НАТО. Так саме його погрози про ядерну зброю також лишаються порожніми".

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Деталі: Він також висловив думку, що чоловіки-українці мобілізаційного віку не повинні були б отримувати соціальні виплати у країнах ЄС. 

Читайте також повний текст інтерв’ю: Радек Сікорський: "У Варшаві мене стриже українець. Хіба він не має натомість захищати Україну?"

ПольщаРосіяядерна зброя
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