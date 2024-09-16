У Польщі пообіцяли знайти гроші на "чеську ініціативу" із закупівлі снарядів для ЗСУ

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський пообіцяв, що Варшава у майбутньому почне фінансувати "чеську ініціативу" із закупівлі боєприпасів для України за межами ЄС.

Джерело: Сікорський в інтерв’ю "Європейській правді" у Києві

Деталі: Сікорського запитали стосовно повідомлень ЗМІ про те, що Польща, попри обіцянки, все ще не фінансує ініційовані Чехією закупівлі артилерійських снарядів для України по всьому світу.

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Міністр підтвердив цей факт та пояснив, що йдеться про тимчасові формальні перешкоди.

"У нас є політичне рішення виділити 50 млн євро цього року і ще 50 млн наступного. Але є деякі технічні, адміністративні та правові питання, пов'язані з державним агентством стратегічних резервів.

Міністерство закордонних справ зробило свою частину роботи. Сподіваюся, колеги з інших міністерств також все зроблять. Це обов’язково буде зроблене", – сказав Радослав Сікорський.

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Також Радослав Сікорський вважає, що країнам Заходу не варто серйозно сприймати російській ядерні погрози у рішенні щодо зняття "далекобійних" обмежень для України.

Крім того, Сікорський висловив думку, що чоловіки-українці мобілізаційного віку не повинні були б отримувати соціальні виплати у країнах ЄС.

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