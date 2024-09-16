У потягу зняли відео з п’яними працівниками воєнізованої охорони – Укрзалізниця заявила, що їх звільнять
Вранці 16 вересня у соцмережах з’явилося відео з працівником воєнізованої охорони потяга, який заснув просто на підлозі у купе провідника; повідомляли, що службовець був п’яний і виглядав побитим. Укрзалізниця відреагувала.
Джерело: Укрзалізниця, відео з Telegram
Деталі: Зазначалося, що відео зняли пасажири одного з потягів на Львівщині.
На цю інформацію у соцмережах оперативно відреагувала Укрзалізниця, повідомивши, що цих службовців звільнять.
Дослівно УЗ: "Працівників філії "Відомча воєнізована охорона", які допустили ганебний інцидент у поїзді №43/44 Черкаси – Івано-Франківськ, негайно буде звільнено".
Деталі: Зазначається, що нині проводять службове розслідування цього інциденту. Зокрема, працівників відправили на освідування.
"Укрзалізниця просить вибачення та наголошує, що така поведінка неприпустима для будь-якого працівника галузі. Усі причетні будуть притягнуті до відповідальності", – підсумували в Укрзалізниці.
Передісторія:
- У червні 2023 року Укрзалізниця повернула у поїзди воєнізовану охорону. Таке рішення прийняли з метою посилення безпеки пасажирських перевезень.