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У потягу зняли відео з п’яними працівниками воєнізованої охорони – Укрзалізниця заявила, що їх звільнять

Ірина БалачукПонеділок, 16 вересня 2024, 12:22
У потягу зняли відео з п’яними працівниками воєнізованої охорони – Укрзалізниця заявила, що їх звільнять
Скриншот з відео varta1

Вранці 16 вересня у соцмережах з’явилося відео з працівником воєнізованої охорони потяга, який заснув просто на підлозі у купе провідника; повідомляли, що службовець був п’яний і виглядав побитим. Укрзалізниця відреагувала.

Джерело: Укрзалізниця, відео з Telegram

Деталі: Зазначалося, що відео зняли пасажири одного з потягів на Львівщині.

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На цю інформацію у соцмережах оперативно відреагувала Укрзалізниця, повідомивши, що цих службовців звільнять.

Дослівно УЗ: "Працівників філії "Відомча воєнізована охорона", які допустили ганебний інцидент у поїзді №43/44 Черкаси – Івано-Франківськ, негайно буде звільнено".

Деталі: Зазначається, що нині проводять службове розслідування цього інциденту. Зокрема, працівників відправили на освідування.
 
"Укрзалізниця просить вибачення та наголошує, що така поведінка неприпустима для будь-якого працівника галузі. Усі причетні будуть притягнуті до відповідальності", – підсумували в Укрзалізниці.

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Передісторія:

Укрзалізницязвільнення
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