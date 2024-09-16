Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
Український експорт: вікно відкривається?

В поезде сняли видео с пьяными работниками военизированной охраны – Укрзализныця заявила, что их уволят

Ирина БалачукПонедельник, 16 сентября 2024, 12:22
В поезде сняли видео с пьяными работниками военизированной охраны – Укрзализныця заявила, что их уволят
Скриншот из видео varta1

Утром 16 сентября в соцсетях появилось видео с работником военизированной охраны поезда, который заснул прямо на полу в купе проводника; сообщалось, что служащий был пьян и выглядел побитым. Укрзализныця отреагировала.

Источник: Укзализниця, видео в Telegram

Детали: Отмечалось, что видео сняли пассажиры одного из поездов на Львовщине.

Реклама:

На эту информацию в соцсетях оперативно отреагировала Укрзализныця, сообщив, что этих служащих уволят.

Дословно УЗ: "Работники филиала "Ведомственная военизированная охрана", которые допустили позорный инцидент в поезде №43/44 Черкассы – Ивано-Франковск, немедленно будут уволены".

Детали: Отмечается, что сейчас проводят служебное расследование этого инцидента. В частности, работников отправили на освидетельствование.

РЕКЛАМА:

"Укрзализныця просит прощения и отмечает, что такое поведение недопустимо для любого работника отрасли. Все причастные будут привлечены к ответственности", – подытожили в Укрзализныце.

Предыстория:

Укрзализныцяувольнение
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоЗеленский начал визит в США: Представлю План победы лидерам стран-партнеров

Повторное загрязнение движется по руслу реки Сейм – Минприроды

В МИД Украины предупредили Лукашенко о последствиях его встречи с Пушилиным

С октября 2022 года россияне нанесли более тысячи ударов по украинской энергетике

Трамп отказался от вторых дебатов с Харрис

инфографикаВ Киеве удерживается высокая загрязненность воздуха

Все новости...
Укрзализныця
"Укрзализныця" сообщила о задержках и изменениях в маршрутах Европы из-за наводнения
Наводнение в Европе: "Укрзализныця" сообщила, какие рейсы отменены
Укрзализныця сообщила о задержке рейсов и изменении маршрутов поездов
Последние новости
01:12
видеоТаврические десантники на Кураховском направлении отбили массированный штурм россиян
00:31
NAVI выиграли престижный турнир
00:19
фото, обновленоНочная атака УАБ на Запорожье: пятеро раненых и разрушенные здания
23:45
Трамп заявил, что не будет баллотироваться снова, если проиграет в этом году
23:30
Россияне сбросили 27 УАБ на Курскую область – Генштаб
23:14
В Запорожье раздались взрывы
23:04
Зеленский заявил, что "план" соратника Трампа привел бы к глобальному конфликту
22:37
В Кишиневе сторонники беглого олигарха Шора митинговали против евроинтеграции
22:14
видеоЗеленский начал визит в США: Представлю План победы лидерам стран-партнеров
22:11
В США потерянный кот вернулся домой, самостоятельно преодолев почти 1500 километров
Все новости...
Реклама:
Реклама: