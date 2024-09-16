В поезде сняли видео с пьяными работниками военизированной охраны – Укрзализныця заявила, что их уволят
Утром 16 сентября в соцсетях появилось видео с работником военизированной охраны поезда, который заснул прямо на полу в купе проводника; сообщалось, что служащий был пьян и выглядел побитым. Укрзализныця отреагировала.
Источник: Укзализниця, видео в Telegram
Детали: Отмечалось, что видео сняли пассажиры одного из поездов на Львовщине.
На эту информацию в соцсетях оперативно отреагировала Укрзализныця, сообщив, что этих служащих уволят.
Дословно УЗ: "Работники филиала "Ведомственная военизированная охрана", которые допустили позорный инцидент в поезде №43/44 Черкассы – Ивано-Франковск, немедленно будут уволены".
Детали: Отмечается, что сейчас проводят служебное расследование этого инцидента. В частности, работников отправили на освидетельствование.
"Укрзализныця просит прощения и отмечает, что такое поведение недопустимо для любого работника отрасли. Все причастные будут привлечены к ответственности", – подытожили в Укрзализныце.
Предыстория:
- В июне 2023 года Укрзализныця вернула в поезда военизированную охрану. Такое решение приняли с целью усиления безопасности пассажирских перевозок.