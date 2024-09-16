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Сухо і тепло в більшості регіонів: синоптики дали прогноз на 17 вересня

Валентина РоманенкоПонеділок, 16 вересня 2024, 13:04
Сухо і тепло в більшості регіонів: синоптики дали прогноз на 17 вересня
фото Дарини Важинської

У вівторок 17 вересня на більшій частині України буде сухо, лише в Закарпатській, Одеській областях і Криму місцями короткочасний дощ, гроза.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на дані Укргідрометцентру

Деталі: Вітер східний, 7-12 м/с, удень у південно-східній частині, у Харківській і Кіровоградській областях місцями пориви 15-20 м/с.

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Температура вночі 14-19°, у західних областях 9-14°; удень 22-27°, на Закарпатті й Прикарпатті 16-21°.

У Києві у вівторок опадів не очікують, вітер східний, 7-12 м/с, температура вночі 15-17°, удень 24-26°.

18 вересня в Україні, крім північних і західних областей, місцями (вдень на півдні повсюдно) короткочасний дощ, гроза; на решті території без опадів. Вітер східний, північно-східний, 7-12 м/с, на півдні та південному сході країни місцями пориви 15-20 м/с.

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Температура вночі 12-17°, у західних областях 9-14°; удень 20-25°.

У столиці в середу сухо, вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 15-17°, удень 22-24°.

Додатково: За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, в Києві 17 вересня найвища температура вдень була 30,9° у 2017 р., найнижча вночі 0,9° у 1888 р.

погода
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