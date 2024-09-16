Сухо и тепло в большинстве регионов: синоптики дали прогноз на 17 сентября

Во вторник 17 сентября на большей части Украины будет сухо, лишь в Закарпатской, Одесской областях и Крыму местами кратковременный дождь, гроза.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на данные Укргидрометцентра

Детали: Ветер восточный, 7-12 м/с, днем в юго-восточной части, в Харьковской и Кировоградской областях местами порывы 15-20 м/с.

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Температура ночью 14-19°, в западных областях 9-14°; днем 22-27°, на Закарпатье и Прикарпатье 16-21°.

В Киеве во вторник осадков не ожидается, ветер восточный, 7-12 м/с, температура ночью 15-17°, днем 24-26°.

18 сентября в Украине, кроме северных и западных областей, местами (днем на юге повсеместно) кратковременный дождь, гроза; на остальной территории без осадков. Ветер восточный, северо-восточный, 7-12 м/с, на юге и юго-востоке страны местами порывы 15-20 м/с.

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Температура ночью 12-17°, в западных областях 9-14°; днем 20-25°.

В столице в среду сухо, ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 15-17°, днем 22-24°.

Дополнительно: По данным Центральной геофизической обсерватории им. Бориса Срезневского, в Киеве 17 сентября самая высокая температура днем была 30,9° в 2017 г., самая низкая ночью 0,9° в 1888 г.