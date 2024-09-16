Путін збільшив чисельність своєї армії до 1,5 мільйона військових

Правитель Росії Володимир Путін своїм указом збільшив штатну чисельність Збройних сил РФ до 2 389 130 осіб, з яких 1 500 000 – це військовослужбовці.

Джерело: російські пропагандисти ТАСС, "РИА Новости", DW, Meduza

Дослівно: "Постановляю: 1. Встановити штатну чисельність Збройних сил Російської Федерації в кількості 2 389 130 одиниць, у тому числі 1 500 000 військовослужбовців".

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Деталі: Лідер Кремля доручив уряду виділити Міноборони гроші з бюджету, необхідні для виконання указу.

Таким чином, Путін збільшив штатну чисельність армії на 180 000 осіб.

Раніше Путін збільшував чисельність російської армії у грудні 2023-го, тоді частка військовослужбовців становила 1,32 мільйона осіб. До початку повномасштабного вторгнення РФ у 2022-му кількість військовослужбовців у ЗС РФ ледь перевищувала 1 мільйон осіб.

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Міноборони Росії поки не коментувало нового указу Путіна. Після указу від грудня 2023 року у відомстві заявили, що чисельність армії збільшать завдяки "громадянам, які виявляють бажання проходити військову службу за контрактом", тому "істотного збільшення призову громадян на строкову військову службу не планується, проведення мобілізації не передбачено". У міністерстві пояснили збільшення чисельності армії "зростанням загроз для країни, пов'язаних із проведенням СВО і триваючим розширенням НАТО".