Путин увеличил численность своей армии до 1,5 миллиона военных

Правитель России Владимир Путин своим указом увеличил штатную численность Вооруженных сил РФ до 2 389 130 человек, из которых 1 500 000 - это военнослужащие.

Источник: российские пропагандисты ТАСС, "РИА Новости", DW, Meduza

Дословно: "Постановляю: 1. установить штатную численность Вооруженных сил Российской Федерации в количестве 2 389 130 единиц, в том числе 1 500 000 военнослужащих".

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Детали: Лидер Кремля поручил правительству выделить Минобороны деньги из бюджета, необходимые для выполнения указа.

Таким образом, Путин увеличил штатную численность армии на 180 000 человек.

Ранее Путин увеличивал численность российской армии в декабре 2023-го, тогда доля военнослужащих составляла 1,32 миллиона человек. До начала полномасштабного вторжения РФ в 2022-м количество военнослужащих в ВС РФ едва превышало 1 миллион человек.

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Минобороны России пока не комментировало новый указ Путина. После указа от декабря 2023 года в ведомстве заявили, что численность армии увеличат за счет "граждан, изъявляющих желание проходить военную службу по контракту", поэтому "существенного увеличения призыва граждан на срочную военную службу не планируется, проведение мобилизации не предусмотрено". В министерстве объяснили увеличение численности армии "ростом угроз для страны, связанных с проведением СВО и продолжающимся расширением НАТО".