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Кінофестиваль у Торонто все ж покаже пропагандистський фільм про "хороших окупантів"

Марія Ємець, Анастасія ПроцПонеділок, 16 вересня 2024, 15:26
Кінофестиваль у Торонто все ж покаже пропагандистський фільм про хороших окупантів
ФОТО ЗІ СТОРІНКИ ФЕСТИВАЛЮ У FACEBOOK

Незважаючи на критику, кінофестиваль у Торонто вирішив все ж таки показати скандальний фільм російської пропагандистки Анастасії Трофімової "Росіяни на війні", який раніше був знятий з програми через суспільне обурення та заклики не демонструвати стрічку, яка відбілює російських загарбників, що воюють в Україні.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на актуальний розклад на сайті фестивалю

Деталі: Показ фільму "Росіяни на війні" російської режисерки Анастасії Трофімцевої анонсований на вівторок 17 вересня.

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сайт фестивалю

Водночас, формально фестиваль 2024 року вже завершився, на 16 вересня та всі інші дні не заплановано жодних інших показів.

Передісторія:

  • Після гучної критики оргкомітет фестивалю скасував перші покази стрічки, пояснивши це нібито безпековими міркуваннями, але заявив, що фільм все ж покажуть згодом, "коли це буде безпечно". 
  • У поліції Торонто, втім, сказали, що рішення оргкомітету TIFF про скасування показів фільму ухвалювалося повністю самостійно і "не ґрунтувалося на будь-яких рекомендаціях поліції Торонто", та про що якісь актуальні загрози для безпеки на фестивалі не було відомо.   
  • Посол України у Канаді Юлія Ковалів висловила жаль з приводу того, що фестиваль у своїй заяві про скасування показу не визнав своєї помилки. 
  • Канадська медіаорганізація TVO (TV Ontario), через яку надали кошти на виробництво стрічки, після розголосу вирішила надалі не показувати її.

КанадаРосіякіноскандал
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