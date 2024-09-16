Кінофестиваль у Торонто все ж покаже пропагандистський фільм про "хороших окупантів"

Незважаючи на критику, кінофестиваль у Торонто вирішив все ж таки показати скандальний фільм російської пропагандистки Анастасії Трофімової "Росіяни на війні", який раніше був знятий з програми через суспільне обурення та заклики не демонструвати стрічку, яка відбілює російських загарбників, що воюють в Україні.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на актуальний розклад на сайті фестивалю

Деталі: Показ фільму "Росіяни на війні" російської режисерки Анастасії Трофімцевої анонсований на вівторок 17 вересня.

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сайт фестивалю

Водночас, формально фестиваль 2024 року вже завершився, на 16 вересня та всі інші дні не заплановано жодних інших показів.

Передісторія: