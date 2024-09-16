Кінофестиваль у Торонто все ж покаже пропагандистський фільм про "хороших окупантів"
Понеділок, 16 вересня 2024, 15:26
Незважаючи на критику, кінофестиваль у Торонто вирішив все ж таки показати скандальний фільм російської пропагандистки Анастасії Трофімової "Росіяни на війні", який раніше був знятий з програми через суспільне обурення та заклики не демонструвати стрічку, яка відбілює російських загарбників, що воюють в Україні.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на актуальний розклад на сайті фестивалю
Деталі: Показ фільму "Росіяни на війні" російської режисерки Анастасії Трофімцевої анонсований на вівторок 17 вересня.
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Водночас, формально фестиваль 2024 року вже завершився, на 16 вересня та всі інші дні не заплановано жодних інших показів.
Передісторія:
- Після гучної критики оргкомітет фестивалю скасував перші покази стрічки, пояснивши це нібито безпековими міркуваннями, але заявив, що фільм все ж покажуть згодом, "коли це буде безпечно".
- У поліції Торонто, втім, сказали, що рішення оргкомітету TIFF про скасування показів фільму ухвалювалося повністю самостійно і "не ґрунтувалося на будь-яких рекомендаціях поліції Торонто", та про що якісь актуальні загрози для безпеки на фестивалі не було відомо.
- Посол України у Канаді Юлія Ковалів висловила жаль з приводу того, що фестиваль у своїй заяві про скасування показу не визнав своєї помилки.
- Канадська медіаорганізація TVO (TV Ontario), через яку надали кошти на виробництво стрічки, після розголосу вирішила надалі не показувати її.