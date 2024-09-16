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Кинофестиваль в Торонто все же покажет пропагандистский фильм о "хороших оккупантах"

Мария Емец, Анастасия ПроцПонедельник, 16 сентября 2024, 15:26
Кинофестиваль в Торонто все же покажет пропагандистский фильм о хороших оккупантах
ФОТО СО СТРАНИЦЫ ФЕСТИВАЛЯ В FACEBOOK

Несмотря на критику, кинофестиваль в Торонто решил все же показать скандальный фильм российской пропагандистки Анастасии Трофимовой "Русские на войне", который ранее был снят с программы из-за общественного возмущения и призывов не демонстрировать ленту, которая отбеливает российских захватчиков, воюющих в Украине.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на актуальное расписание на сайте фестиваля

Детали: Показ фильма "Русские на войне" российского режиссера Анастасии Трофимцевой анонсирован на вторник 17 сентября.

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сайт фестиваля

В то же время, формально фестиваль 2024 года уже завершился, на 16 сентября и все остальные дни не запланировано никаких других показов.

Предыстория:

  • После громкой критики оргкомитет фестиваля отменил первые показы ленты, объяснив это якобы соображениями безопасности, но заявил, что фильм все же покажут позже, "когда это будет безопасно".
  • В полиции Торонто, впрочем, сказали, что решение оргкомитета TIFF об отмене показов фильма принималось полностью самостоятельно и "не основывалось на каких-либо рекомендациях полиции Торонто", и о каких-то актуальных угрозах для безопасности на фестивале не было известно.
  • Посол Украины в Канаде Юлия Ковалив выразила сожаление по поводу того, что фестиваль в своем заявлении об отмене показа не признал своей ошибки.
  • Канадская медиаорганизация TVO (TV Ontario), через которую предоставили средства на производство ленты, после огласки решила в дальнейшем не показывать ее.

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