Кинофестиваль в Торонто все же покажет пропагандистский фильм о "хороших оккупантах"
Понедельник, 16 сентября 2024, 15:26
Несмотря на критику, кинофестиваль в Торонто решил все же показать скандальный фильм российской пропагандистки Анастасии Трофимовой "Русские на войне", который ранее был снят с программы из-за общественного возмущения и призывов не демонстрировать ленту, которая отбеливает российских захватчиков, воюющих в Украине.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на актуальное расписание на сайте фестиваля
Детали: Показ фильма "Русские на войне" российского режиссера Анастасии Трофимцевой анонсирован на вторник 17 сентября.
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В то же время, формально фестиваль 2024 года уже завершился, на 16 сентября и все остальные дни не запланировано никаких других показов.
Предыстория:
- После громкой критики оргкомитет фестиваля отменил первые показы ленты, объяснив это якобы соображениями безопасности, но заявил, что фильм все же покажут позже, "когда это будет безопасно".
- В полиции Торонто, впрочем, сказали, что решение оргкомитета TIFF об отмене показов фильма принималось полностью самостоятельно и "не основывалось на каких-либо рекомендациях полиции Торонто", и о каких-то актуальных угрозах для безопасности на фестивале не было известно.
- Посол Украины в Канаде Юлия Ковалив выразила сожаление по поводу того, что фестиваль в своем заявлении об отмене показа не признал своей ошибки.
- Канадская медиаорганизация TVO (TV Ontario), через которую предоставили средства на производство ленты, после огласки решила в дальнейшем не показывать ее.