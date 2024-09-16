Кинофестиваль в Торонто все же покажет пропагандистский фильм о "хороших оккупантах"

Несмотря на критику, кинофестиваль в Торонто решил все же показать скандальный фильм российской пропагандистки Анастасии Трофимовой "Русские на войне", который ранее был снят с программы из-за общественного возмущения и призывов не демонстрировать ленту, которая отбеливает российских захватчиков, воюющих в Украине.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на актуальное расписание на сайте фестиваля

Детали: Показ фильма "Русские на войне" российского режиссера Анастасии Трофимцевой анонсирован на вторник 17 сентября.

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сайт фестиваля

В то же время, формально фестиваль 2024 года уже завершился, на 16 сентября и все остальные дни не запланировано никаких других показов.

Предыстория: