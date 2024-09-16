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Десантники підбили одну з найсучасніших БМД росіян на Курщині

Валентина РоманенкоПонеділок, 16 вересня 2024, 15:45
Десантники підбили одну з найсучасніших БМД росіян на Курщині
скриншот

В одному з населених пунктів Курської області РФ підрозділи Десантно-штурмових військ Збройних сил України злагодженими діями підбили сучасну російську бойову машину десанту БМД-4.

Джерело: пресслужба ДШВ

Дослівно: "Противник нахабно заскочив на бойовій машині з десантом у село, знаючи, що його контролюють українські сили. Росіяни вели стрільбу по житловій забудові з місця зупинки, а українські розрахунки артилеристів й FPV-дронів, вмить зупинили ворожу техніку й унеможливили її подальше використання".

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Деталі: Зазначається, що вогонь артилерії при перших обстрілах пошкодив бойову машину противника. В цей же час один з українських FPV-дронів намагався завдати удару по ворожій броні, але спрацював РЕБ.

Другий і третій політ українського безпілотника видався успішним. Зазначається, що машина відкотилася, поранений і контужений десант розбігся по руїнах російського села, де на них уже чекають українські воїни.

війнаЗбройні силиКурська область
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