Уряд Польщі оголосив надзвичайний стан через масштабні повені: прорвало ще одну дамбу

16 вересня прем'єр-міністр Дональд Туск оголосив стан стихійного лиха через масштабні повені у країні. Також він зазначив, що на потреби людей, які постраждали від повені виділять мільярд злотих з резерву.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Polsat News

Пряма мова: "Я скликав цю зустріч для того, щоб якнайшвидше ухвалити розпорядження про введення стану стихійного лиха".

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Деталі: Прем'єр-міністр зазначив, що детальний перелік повітів і гмін, на які поширюється цей стан, буде надано у Вроцлаві, де незабаром має розпочатися засідання кризового штабу. Буде також роз'яснено, що тягне за собою надзвичайний стан та його наслідки.

"У нашому розпорядженні в положенні про стан стихійного лиха є такий інструмент, як наказ про евакуацію, але, як я вже згадував вчора, ми будемо (використовувати його. – Ред.) тільки в ситуації, коли життю людей безпосередньо загрожує небезпека", – сказав Дональд Туск.

Згідно з проєктом розпорядження Ради міністрів, у затоплених районах буде запроваджено стан стихійного лиха на термін до 30 днів. Передбачені "лише необхідні" обмеження прав і свобод: серед них – наказ про евакуацію та заборона на перебування в певних місцях.

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Міністерка клімату і навколишнього середовища Пауліна Хенніг-Клоська в понеділок заявила, що введення стану стихійного лиха "допоможе мобілізувати більше коштів і ресурсів для боротьби з наслідками повеней".

Поміж тим, у Нижній Сілезії внаслідок прориву дамби між водосховищами Тополя і Козельно довелося оголосити про негайну евакуацію частини міста Пачкув на південному заході країни.

"Я щойно отримав інформацію про негайну евакуацію частини Пачкува. Мер ухвалив таке рішення, тому що, на жаль, прорвало дамбу на водосховищі Тополя", – сказав староста Ниси Даніель Палімонка.

"Вода йде повним ходом, і все це призводить до того, що ми змушені думати про здоров'я і життя мешканців", – додав він.

Передісторія: