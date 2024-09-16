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Правительство Польши объявило чрезвычайное положение из-за масштабных наводнений: прорвало еще одну дамбу

Иванна Костина, Анастасия ПроцПонедельник, 16 сентября 2024, 15:49
Правительство Польши объявило чрезвычайное положение из-за масштабных наводнений: прорвало еще одну дамбу
фото: Polsat

16 сентября премьер-министр Дональд Туск объявил состояние стихийного бедствия из-за масштабных наводнений в стране. Также он отметил, что на нужды людей, пострадавших от наводнения выделят миллиард злотых из резерва.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Polsat News

Прямая речь: "Я созвал эту встречу для того, чтобы как можно быстрее принять распоряжение о введении состояния стихийного бедствия".

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Детали: Премьер-министр отметил, что подробный перечень уездов и гмин, на которые распространяется чрезвычайное положение, будет предоставлен во Вроцлаве, где вскоре должно начаться заседание кризисного штаба. Будет также разъяснено, что влечет за собой чрезвычайное положение и его последствия.

"В нашем распоряжении в положении о состоянии стихийного бедствия есть такой инструмент, как приказ об эвакуации, но, как я уже упоминал вчера, мы будем (использовать его. – Ред.) только в ситуации, когда жизни людей непосредственно угрожает опасность", – сказал Дональд Туск.

Согласно проекту распоряжения Совета министров, в затопленных районах будет введено состояние стихийного бедствия на срок до 30 дней. Предусмотрены "лишь необходимые" ограничения прав и свобод: среди них – приказ об эвакуации и запрет на пребывание в определенных местах.

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Министр климата и окружающей среды Паулина Хенниг-Клоска в понедельник заявила, что введение состояния стихийного бедствия "поможет мобилизовать больше средств и ресурсов для борьбы с последствиями наводнений".

Между тем, в Нижней Силезии в результате прорыва дамбы между водохранилищами Тополь и Козельно пришлось объявить о немедленной эвакуации части города Пачкув на юго-западе страны.

"Я только что получил информацию о немедленной эвакуации части Пачкува. Мэр принял такое решение, потому что, к сожалению, прорвало дамбу на водохранилище Тополя", – сказал староста Нисы Даниэль Палимонка.

"Вода идет полным ходом, и все это приводит к тому, что мы вынуждены думать о здоровье и жизни жителей", – добавил он.

Предыстория:

  • Это уже второй прорыв дамбы в результате наводнений в Польше. В Строне-Шленски в результате наводнения была повреждена дамба на реке Моравка, в результате город фактически оказался под водой и был отрезан от мира.
  • Как известно, от масштабных наводнений страдают юго-запад Польши, восток Чехии и Нижняя Австрия, известно о по меньшей мере трех погибших.
  • В Венгрии готовятся к большому на воднению на Дунае, к венгерской части которого приближается большая вода из других центральноевропейских стран.

Польшачрезвычайное происшествие
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