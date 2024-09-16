Повені в Європі: кількість загиблих зросла до 16

Кількість загиблих унаслідок проливних дощів і повеней у Центральній та Східній Європі зросла щонайменше до 16.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на ЗМІ

Деталі: Щонайменше 16 людей загинули в результаті повеней у різних країнах – від Австрії до Румунії.

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Зокрема, кількість жертв повені на південному заході Польщі зросла до п'яти після того, як у понеділок вранці в місті Ниса було знайдено тіло хірурга, який повертався з чергування в лікарні, повідомили пожежники.

Поліція Чеської Республіки повідомила, що одна жінка потонула на північному сході країни, який з четверга потерпає від рекордної кількості опадів. Ще семеро людей зникли безвісти.

В Австрії загиблих щонайменше троє, а в Румунії – семеро.

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Уряд Польщі оголосив стан стихійного лиха в постраждалих районах і заявив, що виділив 1 мільярд злотих (260 мільйонів доларів) на допомогу постраждалим.

Столиця Словаччини Братислава і столиця Угорщини Будапешт готуються до можливого затоплення через підняття рівня води в Дунаї.

Міністр внутрішніх справ Угорщини Шандор Пінтер заявив, що зусилля зосереджені на утриманні річки та її приток у межах їхніх берегів, і повідомив, що до 12 тисяч солдатів перебувають у готовності надати допомогу.

В Австрії рівень води в річках і водосховищах знизився за одну ніч, оскільки дощ послабився, але офіційні особи заявили, що вони готуються до другої хвилі, оскільки очікується сильніший дощ.