Наводнения в Европе: количество погибших возросло до 16

Количество погибших в результате проливных дождей и наводнений в Центральной и Восточной Европе возросло по меньшей мере до 16.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на СМИ

Детали: По меньшей мере 16 человек погибли в результате наводнений в разных странах – от Австрии до Румынии.

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В частности, количество жертв наводнения на юго-западе Польши возросло до пяти после того, как в понедельник утром в городе Ниса было найдено тело хирурга, который возвращался с дежурства в больнице, сообщили пожарные.

Полиция Чешской Республики сообщила, что одна женщина утонула на северо-востоке страны, который с четверга страдает от рекордного количества осадков. Еще семь человек пропали без вести.

В Австрии погибших по меньшей мере трое, а в Румынии – семеро.

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Правительство Польши объявило состояние стихийного бедствия в пострадавших районах и заявило, что выделило 1 миллиард злотых (260 млн долларов) на помощь пострадавшим.

Столица Словакии Братислава и столица Венгрии Будапешт готовятся к возможному затоплению из-за подъема уровня воды в Дунае.

Министр внутренних дел Венгрии Шандор Пинтер заявил, что усилия сосредоточены на удержании реки и ее притоков в пределах их берегов, и сообщил, что до 12 тысяч солдат находятся в готовности оказать помощь.

В Австрии уровень воды в реках и водохранилищах снизился за одну ночь, поскольку дождь ослаб, но официальные лица заявили, что они готовятся ко второй волне, поскольку ожидается более сильный дождь.