У Києві затримали 16-річного студента за підпал автівки для ЗСУ, на яку збирали читачі УП

Поліція Києва разом зі Службою безпеки України затримали 16-річного студента, котрий у серпні підпалив авто, яке придбали журналісти та читачі "Української правди" для бійців 46 бригади, але не встигли передати.

Джерело: Поліція Києва, СБУ

Деталі: За даними слідства, юнак спеціально приїхав з Черкащини до столиці, щоб здійснити серію підпалів військових авто й "заробити" обіцяні йому 1 тис. доларів.

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фото: національна поліція

Його першою мішенню стала автівка, яку придбали журналісти інтернет-видання, та планували найближчим часом передати військовій бригаді ЗСУ. Вночі в Подільському районі він облив машину займистою рідиною та підпалив її, знімаючи злочин на відео для звіту.

фото: національна поліція

Правоохоронці затримали хлопця. Йому оголосили про підозру за ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України – перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період. Йому загрощує до 8 років тюрми.

Передісторія:

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10 серпня розслідувач УП Михайло Ткач повідомив, що в Києві на Подолі підпалили машину, яку у рамках збору купили за гроші читачів "Української правди" для 46 бригади ДШВ.

Нагадаємо: Наразі триває збір журналістів "Української правди" Михайла Ткача та Дмитра Рясного на техніку для ЗСУ.