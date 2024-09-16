Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
Український експорт: вікно відкривається?

В Киеве задержали 16-летнего студента за поджог машины для ВСУ, на которую собирали читатели УП

Анастасия ПроцПонедельник, 16 сентября 2024, 20:20
В Киеве задержали 16-летнего студента за поджог машины для ВСУ, на которую собирали читатели УП
ФОТО: НАЦИОНАЛЬНАЯ ПОЛИЦИЯ

Полиция Киева вместе со Службой безопасности Украины задержали 16-летнего студента, который в августе поджег авто, которое приобрели журналисты и читатели "Украинской правды" для бойцов 46 бригады, но не успели передать.

Источник: Полиция Киева, СБУ

Детали: По данным следствия, юноша специально приехал из Черкасской области в столицу, чтобы осуществить серию поджогов военных авто и "заработать" обещанные ему 1 тыс. долларов.

Реклама:
 
ФОТО: НАЦИОНАЛЬНАЯ ПОЛИЦИЯ

Его первой мишенью стала машина, которую приобрели журналисты интернет-издания, и планировали в ближайшее время передать военной бригаде ВСУ. Ночью в Подольском районе он облил машину горючей жидкостью и поджег ее, снимая преступление на видео для отчета.

 
ФОТО: НАЦИОНАЛЬНАЯ ПОЛИЦИЯ

Правоохранители задержали парня. Ему объявили о подозрении по ч. 1 ст. 114-1 Уголовного кодекса Украины - препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период. Ему грозит до 8 лет тюрьмы.

Предыстория:

РЕКЛАМА:

10 августа расследователь УП Михаил Ткач сообщил, что в Киеве на Подоле подожгли машину, которую в рамках сбора купили за деньги читателей "Украинской правды" для 46 бригады ДШВ.

Напомним: Сейчас продолжается сбор журналистов "Украинской правды" Михаила Ткача и Дмитрия Рясного на технику для ВСУ.

КиевВооруженные силыавтополиция
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

71 "Шахед" сбили ночью над Украиной

фотоВ Иране на параде показали модернизированный "Шахед-136B"

видео, фото, обновленоРоссияне попали в многоэтажку в Харькове, есть раненые

В Киеве снова ухудшился воздух

футзалУкраина вышла в плей-офф ЧМ-2024

фотоНочная атака на склад боеприпасов в Краснодарском крае: появился спутниковый снимок

Все новости...
Киев
Укронацист с позывным Хабадник. Памяти Матитьягу Самборского
В воздушном пространстве вокруг Киева ПВО поразила почти 20 вражеских дронов – КГВА
В Киеве ухудшился воздух, КГГА советует закрыть окна
Последние новости
09:05
Во Франции спустя 2 месяца после выборов представили новое правительство
08:59
71 "Шахед" сбили ночью над Украиной
08:45
В Павлограде прогремели взрывы во время ракетной опасности
08:38
WSJ: Бойцы ГУР, которые освобождали Змеиный, более суток блуждали в море на резиновой лодке
08:31
Режиссер Левицкий об украинской войне в кино, Голливуде, Оскаре для россиян, "Штольне" и "Мы были рекрутами"
08:28
Как интеллектуальный лидер Юрий Шевелев разрушал "Карфаген украинской провинциальности" в Европе
07:59
Генштаб: Россия за сутки потеряла еще 1500 военных
06:23
ISW: В России арестовали командира штурмового отряда, который воевал в Украине
06:15
"Що ви робите!? Це ж дитячий вагон!" Як працює перший дитячий вагон Укрзалізниці
04:56
фотоВ Иране на параде показали модернизированный "Шахед-136B"
Все новости...
Реклама:
Реклама: