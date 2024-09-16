В Киеве задержали 16-летнего студента за поджог машины для ВСУ, на которую собирали читатели УП

Полиция Киева вместе со Службой безопасности Украины задержали 16-летнего студента, который в августе поджег авто, которое приобрели журналисты и читатели "Украинской правды" для бойцов 46 бригады, но не успели передать.

Источник: Полиция Киева, СБУ

Детали: По данным следствия, юноша специально приехал из Черкасской области в столицу, чтобы осуществить серию поджогов военных авто и "заработать" обещанные ему 1 тыс. долларов.

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ФОТО: НАЦИОНАЛЬНАЯ ПОЛИЦИЯ

Его первой мишенью стала машина, которую приобрели журналисты интернет-издания, и планировали в ближайшее время передать военной бригаде ВСУ. Ночью в Подольском районе он облил машину горючей жидкостью и поджег ее, снимая преступление на видео для отчета.

ФОТО: НАЦИОНАЛЬНАЯ ПОЛИЦИЯ

Правоохранители задержали парня. Ему объявили о подозрении по ч. 1 ст. 114-1 Уголовного кодекса Украины - препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период. Ему грозит до 8 лет тюрьмы.

Предыстория:

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10 августа расследователь УП Михаил Ткач сообщил, что в Киеве на Подоле подожгли машину, которую в рамках сбора купили за деньги читателей "Украинской правды" для 46 бригады ДШВ.

Напомним: Сейчас продолжается сбор журналистов "Украинской правды" Михаила Ткача и Дмитрия Рясного на технику для ВСУ.