На Одещині відчули підземні поштовхи через землетрус у Румунії

У Румунії 16 вересня стався землетрус магнітудою 5,5. Підземні поштовхи відчули і в Одеській області.

Джерело: голова Одеської ОВА Олег Кіпер, "Європейська правда"

Пряма мова: "Землетрус магнітудою 5,5 стався в Румунії. Підземні поштовхи відчувалися й у Молдові та Одещині.

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На півдні Одеської області землетрус, попередньо, сягнув 2-4 балів. Також відчувалися поштовхи й у інших районах області. Інформація уточнюється".

Деталі: Повідомлення про руйнування в області не надходили.

Доповнено: За даними румунського Інституту фізики Землі, землетрус став найсильнішим із початку 2024 року, а глибина його підземних поштовхів становила 140 кілометрів.

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Румунські рятувальники закликали людей зберігати спокій з огляду на можливі повторні поштовхи.

Як пише Digi24, осередки землетрусу відчули жителі Бухареста, а також сусідніх із Румунією держав – Болгарії, Молдови та України, зокрема міста Одеса, що за 340 кілометрів від епіцентру землетрусу.