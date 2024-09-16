Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
Український експорт: вікно відкривається?

На Одещині відчули підземні поштовхи через землетрус у Румунії

Тетяна ОлійникПонеділок, 16 вересня 2024, 18:20
На Одещині відчули підземні поштовхи через землетрус у Румунії
Фото - Getty Images

У Румунії 16 вересня стався землетрус магнітудою 5,5. Підземні поштовхи відчули і в Одеській області.

Джерело: голова Одеської ОВА Олег Кіпер, "Європейська правда"

Пряма мова: "Землетрус магнітудою 5,5 стався в Румунії. Підземні поштовхи відчувалися й у Молдові та Одещині.

Реклама:

На півдні Одеської області землетрус, попередньо, сягнув 2-4 балів. Також відчувалися поштовхи й у інших районах області. Інформація уточнюється".

Деталі: Повідомлення про руйнування в області не надходили.

Доповнено: За даними румунського Інституту фізики Землі, землетрус став найсильнішим із початку 2024 року, а глибина його підземних поштовхів становила 140 кілометрів.

РЕКЛАМА:

Румунські рятувальники закликали людей зберігати спокій з огляду на можливі повторні поштовхи.

Як пише Digi24, осередки землетрусу відчули жителі Бухареста, а також сусідніх із Румунією держав – Болгарії, Молдови та України, зокрема міста Одеса, що за 340 кілометрів від епіцентру землетрусу.

Одеська областьземлетрусРумунія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоЗеленський почав візит до США: Представлю План перемоги лідерам країн-партнерів

Повторне забруднення рухається руслом річки Сейм – Міндовкілля

У МЗС України попередили Лукашенка про наслідки його зустрічі з Пушиліним

З жовтня 2022 року росіяни завдали понад тисячу ударів по українській енергетиці

Трамп відмовився від других дебатів із Гарріс

інфографікаУ Києві утримується висока забрудненість повітря

Усі новини...
Одеська область
Росіяни завдали удару по Одеському району: загинуло подружжя, є поранена
Другу ніч поспіль росіяни атакують Одеський район, є руйнування
Військово-морські сили знищили дев'ять "Шахедів", які атакували Одещину
Останні новини
00:31
кіберспортNAVI виграли престижний турнір
00:19
фото, доповненоАтака КАБ на Запоріжжя: п’ятеро поранених і зруйновані будівлі
23:45
Трамп заявив, що не балотуватиметься знову, якщо програє цього року
23:30
Росіяни скинули 27 КАБів на Курську область – Генштаб
23:14
У Запоріжжі пролунали вибухи
23:04
Зеленський заявив, що "план" соратника Трампа призвів би до глобального конфлікту
22:37
У Кишиневі прибічники олігарха-втікача Шора мітингували проти євроінтеграції
22:14
відеоЗеленський почав візит до США: Представлю План перемоги лідерам країн-партнерів
22:11
У США загублений кіт повернувся додому, самотужки подолавши майже 1500 кілометрів
21:51
У Тернополі стався вибух на трансформаторній підстанції, дві вулиці без світла
Усі новини...
Реклама:
Реклама: