В Одесской области почувствовали подземные толчки из-за землетрясения в Румынии

В Румынии 16 сентября произошло землетрясение магнитудой 5,5. Подземные толчки почувствовали и в Одесской области.

Источник: председатель Одесской ОГА Олег Кипер, "Европейская правда"

Прямая речь: "Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в Румынии. Подземные толчки ощущались и в Молдове и Одесской области.

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На юге Одесской области землетрясение, предварительно, достигло 2-4 баллов. Также ощущались толчки и в других районах области. Информация уточняется".

Детали: Сообщения о разрушениях в области не поступали.

Дополнено: По данным румынского Института физики Земли, землетрясение стало самым сильным с начала 2024 года, а глубина его подземных толчков составляла 140 километров.

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Румынские спасатели призвали людей сохранять спокойствие, учитывая возможные повторные толчки.

Как пишет Digi24, очаги землетрясения почувствовали жители Бухареста, а также соседних с Румынией государств – Болгарии, Молдовы и Украины, в частности города Одесса, что в 340 километрах от эпицентра землетрясения.