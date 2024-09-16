Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
Український експорт: вікно відкривається?

Трамп вважає, що "риторика" Байдена та Гарріс стала причиною ймовірного замаху на нього

Тетяна Олійник, Олег ПавлюкПонеділок, 16 вересня 2024, 20:03
Трамп вважає, що риторика Байдена та Гарріс стала причиною ймовірного замаху на нього
Трамп. Фото - Getty Images

Колишній президент США Дональд Трамп вважає, що "риторика" Джо Байдена і віцепрезидентки та його опонентки на виборах Камали Гарріс стала причиною можливої спроби замаху на нього напередодні.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на інтерв’ю Трампа Fox News

Деталі: На думку Трампа, затриманий чоловік "повірив риториці Байдена і Гарріс і діяв відповідно до неї".

Реклама:

"Їхня риторика призводить до того, що в мене стріляють, тоді як я – той, хто збирається врятувати країну, а вони – ті, хто руйнує країну, як зсередини, так і ззовні", – вважає експрезидент.

Він додав, що Байден і Гарріс нібито створюють загрозу "за допомогою комбінації риторики та судових позовів, в які вони мене втягують".

"Це те, до чого прислухаються небезпечні дурні, як той стрілець, – це риторика, до якої вони прислухаються, і те ж саме з першим (замахом. – Ред.)", – додав Трамп. (Наразі слідство не встановило мотивів замаху на Трампа 13 липня у Пенсильванії.)

РЕКЛАМА:

Напередодні, 15 вересня, в кампанії Дональда Трампа повідомили про стрілянину біля його гольф-клубу у Флориді та заявили, що він у безпеці.

Сам Трамп подякував за "видатну роботу" Секретній службі США та іншим співробітникам правоохоронних органів після ймовірної спроби замаху на нього.

Федеральне бюро розслідувань ідентифікувало підозрюваного у справі про ймовірний замах на життя Трампа: ним виявився 58-річний Раян Раут, який у минулому мав вісім арештів та активно підтримував Україну.

Більше про це – у статті Чи були "українські зв'язки" у затриманого за підготовку нового замаху на Трампа.

ТрампБайденСША
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський заявив, що Україна б'є по складах боєприпасів у Росії своєю зброєю

У Києві знову погіршилося повітря

футзалУкраїна вийшла у плейоф ЧС-2024

фотоНічна атака на склад боєприпасів у Краснодарському краї: з'явився супутниковий знімок

інфографіка"Українська правда" найпопулярніша серед новинних сайтів – дослідження

Україна зібрала докази російської атаки на гуманітарну місію Червоного Хреста на Донеччині

Усі новини...
Трамп
Союзник Трампа та захисник України: Майк Помпео розповідає про війну, мир і стратегію США
Зеленський про ймовірну спробу замаху на Трампа: Радий, що він не постраждав
Трамп після ситуації зі стріляниною подякував, що його вберегли
Останні новини
23:09
Росіяни влучили в багатоповерхівку в Харкові
23:00
Умєров: Наша спроможність – більш ніж декілька мільйонів дронів
22:43
оновлюєтьсяВорожі "Шахеди" залетіли з півночі й півдня
22:39
У двох регіонах Італії оголосили надзвичайний стан через повінь
22:08
футболМалиновський зазнав моторошної травми в матчі з "Венецією"
22:06
Росія знову відмовилася брати участь у Саміті миру
21:45
У Сербії військова машина зіткнулась із цивільним авто, є загиблі й поранені
21:26
колонкаВійськовослужбовець Гнезділов йде в СЗЧ поки не встановлять чітких термінів служби
21:25
фотоУ Нікополі від ворожого дрона загинула дитина, ще одна у важкому стані
21:06
Росія вирішила, що Угорщина і Словаччина єдині в ЄС не загрожують "традиційним цінностям"
Усі новини...
Реклама:
Реклама: