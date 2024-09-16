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Трамп считает, что «риторика» Байдена и Харрис стала причиной вероятного покушения на него

Татьяна Олейник, Олег ПавлюкПонедельник, 16 сентября 2024, 20:03
Трамп считает, что «риторика» Байдена и Харрис стала причиной вероятного покушения на него
Трамп. Фото - Getty Images

Бывший президент США Дональд Трамп считает, что "риторика" Джо Байдена и вице-президента и его оппонентки на выборах Камалы Харриса стала причиной возможной попытки покушения на него накануне.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на интервью Трампа Fox News

Детали: По мнению Трампа, задержанный мужчина "поверил риторике Байдена и Харрис и действовал в соответствии с ней".

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"Их риторика приводит к тому, что в меня стреляют, тогда как я – тот, кто собирается спасти страну, а они – те, кто разрушает страну, как изнутри, так и извне", – считает экс-президент.

Он добавил, что Байден и Харрис якобы создают угрозу "с помощью комбинации риторики и судебных исков, в которые они меня втягивают".

"Это то, к чему прислушиваются опасные дураки, как тот стрелок, – это риторика, к которой они прислушиваются, и то же самое с первым (покушением. – Ред.)", – добавил Трамп. (Пока следствие не установило мотивов покушения на Трампа 13 июля в Пенсильвании.)

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Накануне, 15 сентября, в кампании Дональда Трампа сообщили о стрельбе возле его гольф-клуба во Флориде и заявили, что он в безопасности.

Сам Трамп поблагодарил за "выдающуюся работу" Секретную службу США и других сотрудников правоохранительных органов после вероятной попытки покушения на него.

Федеральное бюро расследований идентифицировало подозреваемого по делу о возможном покушении на жизнь Трампа: им оказался 58-летний Райан Раут, который в прошлом имел восемь арестов и активно поддерживал Украину.

Больше об этом – в статье Были ли "украинские связи" у задержанного за подготовку нового покушения на Трампа.

ТрампБайденСША
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