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Журналісти з'ясували, як нардепи продовжують обростати новим житлом і записувати його на родичів

Тетяна ОлійникПонеділок, 16 вересня 2024, 20:40
Журналісти з'ясували, як нардепи продовжують обростати новим житлом і записувати його на родичів
Маєток та земля оформлені на дружину нардепа від “Євросолідарності” Артура Герасимова. Фото - bihus.info

Журналісти видання Bihus.Info з'ясували, як після початку повномасштабного вторгнення низка депутатів заволоділи новими квадратними метрами та оформили їх на своїх родичів.

Джерело: сюжет Bihus.Info

Деталі: Зокрема журналісти з'ясували, що дружина нардепа від "Євросолідарності" Артура Герасимова в липні 2022-го оформила на себе новий маєток і приблизно 30 соток землі в Плютах, що під Києвом.

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У декларації нардепа йдеться про те, що земля і будинок за останньою грошовою оцінкою обійшлися у нібито менше 3 мільйонів гривень. При цьому схожа земля в Плютах коштує на ринку 12-14 тисяч доларів, а подібні за площею будинки тут можуть коштувати від 500 тисяч доларів.

Неподалік, за даними розслідувачів, землею і нерухомістю володіє родина народного депутата Ігоря Палиці. Батько і колишня дружина Палиці оформлювали землю тут дещо раніше, в 2020-2021 роках. Нині у власності і оренді Оксани Палиці тут знаходиться понад гектар, в Петра Палиці – 30 соток. Син нардепа Захар Палиця з кінця 2023-го тут володіє не лише землею, але й великим маєтком з тенісним кортом і власним пляжем. 

Орієнтовна вартість землі родини може сягати 75 мільйонів гривень – стверджують розслідувачі.

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Також Bihus.Info стверджує, що у 2023 році матір народного депутата від "Євросолідарності" Сергія Алєксєєва стала власницею маєтку площею в понад 1 000 квадратних метрів та 75 соток землі в одному з найдорожчих місць Козина, якими нині, судячи з декларації, користується сам народний депутат. 

Цікаво, що незадовго до цього матір Алєксєєва оформила себе як ФОП. Схожі будинки тут продають за ціною від 1-1.5 мільйона доларів, але Віталії Яківні він нібито обійшовся дешевше – в 35 мільйонів гривень.

Також після початку повномасштабного вторгнення в новий будинок у котеджному містечку "Нова Ходосівка" переїхала і родина нардепа від "Слуги народу" Павла Павліша.

Будинок був завершений влітку 2022 року. Тоді схожі будинки коштували орієнтовно по 8 мільйонів гривень, але в декларації народного депутата взагалі не вказана вартість цієї нерухомості.

декларації
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