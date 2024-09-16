Журналисты выяснили, как нардепы продолжают обрастать новым жильем и записывать его на родственников

Журналисты издания Bihus.Info выяснили, как после начала полномасштабного вторжения ряд депутатов завладели новыми квадратными метрами и оформили их на своих родственников.

Источник: сюжет Bihus.Info

Детали: В частности журналисты выяснили, что жена нардепа от "Евросолидарности" Артура Герасимова в июле 2022-го оформила на себя новый особняк и примерно 30 соток земли в Плютах, что под Киевом.

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В декларации нардепа говорится о том, что земля и дом по последней денежной оценке обошлись в якобы менее 3 миллионов гривен. При этом похожая земля в Плютах стоит на рынке 12-14 тысяч долларов, а подобные по площади дома здесь могут стоить от 500 тысяч долларов.

Неподалеку, по данным расследователей, землей и недвижимостью владеет семья народного депутата Игоря Палицы. Отец и бывшая жена Палицы оформляли землю здесь несколько раньше, в 2020-2021 годах. Сейчас в собственности и аренде Оксаны Палицы здесь находится более гектара, у Петра Палицы - 30 соток. Сын нардепа Захар Палица с конца 2023-го здесь владеет не только землей, но и большим имением с теннисным кортом и собственным пляжем.

Ориентировочная стоимость земли семьи может достигать 75 миллионов гривен - утверждают расследователи.

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Также Bihus.Info утверждает, что в 2023 году мать народного депутата от "Евросолидарности" Сергея Алексеева стала владелицей имения площадью более 1 000 квадратных метров и 75 соток земли в одном из самых дорогих мест Козина, которыми сейчас, судя по декларации, пользуется сам народный депутат.

Интересно, что незадолго до этого мать Алексеева оформила себя как ФЛП. Похожие дома здесь продают по цене от 1-1.5 миллиона долларов, но Виталии Яковлевне он якобы обошелся дешевле - в 35 миллионов гривен.

Также после начала полномасштабного вторжения в новый дом в коттеджном городке "Новая Ходосовка" переехала и семья нардепа от "Слуги народа" Павла Павлиша.

Дом был завершен летом 2022 года. Тогда похожие дома стоили ориентировочно по 8 миллионов гривен, но в декларации народного депутата вообще не указана стоимость этой недвижимости.