На Київщині горить лісова підстилка: у КМДА попереджають про погіршення якості повітря
Понеділок, 16 вересня 2024, 21:18
На Київщині 16 вересня зайнялася лісова підстилка у Вишгородському районі. Киян попереджають про можливе задимлення в кількох районах.
Джерело: ДСНС Київщини, КМДА
Деталі: За даними рятувальників, горить лісова підстилка, загальною площею 10 га в селах Нижча Дубечня та Лебедівка, Пірнівської територіальної громади.
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Роботи з ліквідації пожежі тривають.
Департамент муніципальної безпеки КМДА попередив про можливе задимлення в Оболонському, Подільському та Святошинському районах столиці.
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Дослівно: "Фахівці радять дотримуватись порад у разі задимленості:
- обмежити перебування на відкритому повітрі. Дітям і вагітним жінкам слід відмовитися від тривалих прогулянок;
- тримати вікна зачиненими;
- за можливості ввімкнути кондиціонування та очищення повітря;
- проводити вологе прибирання, корисно поставити ємності з водою, щоб підвищити вологість повітря;
- збільшити споживання рідини до 2-3 літрів на день для дорослих. Для відшкодування втрати солей та мікроелементів рекомендується пити підсолену і мінеральну лужну воду, кисломолочні напої (знежирене молоко, молочну сироватку), соки, мінералізовані напої, киснево-білкові коктейлі".