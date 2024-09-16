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На Київщині горить лісова підстилка: у КМДА попереджають про погіршення якості повітря

Тетяна ОлійникПонеділок, 16 вересня 2024, 21:18
На Київщині горить лісова підстилка: у КМДА попереджають про погіршення якості повітря
Фото - ДСНС Київщини

На Київщині 16 вересня зайнялася лісова підстилка у Вишгородському районі. Киян попереджають про можливе задимлення в кількох районах.

Джерело: ДСНС Київщини, КМДА

Деталі: За даними рятувальників, горить лісова підстилка, загальною площею 10 га в селах Нижча Дубечня та Лебедівка, Пірнівської територіальної громади.

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Роботи з ліквідації пожежі тривають.

Департамент муніципальної безпеки КМДА попередив про можливе задимлення в Оболонському, Подільському та Святошинському районах столиці.

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Дослівно: "Фахівці радять дотримуватись порад у разі задимленості:

  • обмежити перебування на відкритому повітрі. Дітям і вагітним жінкам слід відмовитися від тривалих прогулянок;
  • тримати вікна зачиненими;
  • за можливості ввімкнути кондиціонування та очищення повітря;
  • проводити вологе прибирання, корисно поставити ємності з водою, щоб підвищити вологість повітря;
  • збільшити споживання рідини до 2-3 літрів на день для дорослих. Для відшкодування втрати солей та мікроелементів рекомендується пити підсолену і мінеральну лужну воду, кисломолочні напої (знежирене молоко, молочну сироватку), соки, мінералізовані напої, киснево-білкові коктейлі".

Київська областьКМДА
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