На Київщині горить лісова підстилка: у КМДА попереджають про погіршення якості повітря

На Київщині 16 вересня зайнялася лісова підстилка у Вишгородському районі. Киян попереджають про можливе задимлення в кількох районах.

Джерело: ДСНС Київщини, КМДА

Деталі: За даними рятувальників, горить лісова підстилка, загальною площею 10 га в селах Нижча Дубечня та Лебедівка, Пірнівської територіальної громади.

Реклама:

Роботи з ліквідації пожежі тривають.

Департамент муніципальної безпеки КМДА попередив про можливе задимлення в Оболонському, Подільському та Святошинському районах столиці.

РЕКЛАМА:

Дослівно: "Фахівці радять дотримуватись порад у разі задимленості: